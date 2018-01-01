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    Сьогодні на Київщині поховають вбиту Ноздровську

    Ірина Ноздровська розслідувала ДТП, в якому загинула її сестра
    Сьогодні, 9 січня, під Києвом відбудеться похорон правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє донька загиблої Анастасія Ноздровська на своїй сторінці у Facebook. У коментарях до свого посту Настя додає, що «люди почнуть збиратись близько 10-11 годин ранку в селі Демидів». Як раніше
    • Сьогодні, 10:24
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    Ірина Ноздровська розслідувала ДТП, в якому загинула її сестра

    Сьогодні, 9 січня, під Києвом відбудеться похорон правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє донька загиблої Анастасія Ноздровська на своїй сторінці у Facebook.

    У коментарях до свого посту Настя додає, що «люди почнуть збиратись близько 10-11 годин ранку в селі Демидів».

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

    У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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