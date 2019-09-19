Коболєв заговорив про стриманий оптимізм у газових переговорах з РФ



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Глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

За словами Коболєва, в переговорах відчувається стриманий оптимізм, однак Київ готовий і до «песимістичного сценарію»

Україна готова до будь-якого сценарію газових переговорів з Росією. Про це заявив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, головним досягненням тристоронніх газових переговорів в Брюсселі є початок обговорення європейських правил транзиту газу через Україну. Він додав, що в переговорах відчувається стриманий оптимізм, однак Київ готовий і до «песимістичного сценарію».

«До наступного раунду перемовин у жовтні є багато «домашньої» роботи по вдосконаленню українського законодавства. Треба надолужити час, який було змарновано на вигадування «унікальних велосипедів», - наголосив він.

Також глава правління «Нафтогазу» сподівається, що до наступного раунду газових переговорів Україна встигне якісно підготуватися та приведе законодавство у повну відповідність з європейськими нормами.

Як відомо, Україна на переговорах щодо газу в Брюсселі передала Росії проєкт нового договору про транзит газу, а також дорожню карту анбандлінга газотранспортної системи.

Нагадаємо, тристоронні переговори по газу в Брюсселі були конструктивними. Про це за підсумками консультацій журналістам заявив міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

На сьогоднішній зустрічі конкретні обсяги не обговорювалися, були порушені тільки правові питання.

Крім того, Єврокомісія, Росія і Україна домовилися продовжити переговори через місяць.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Україна запропонує російській стороні новий транзитний контракт на 10 років. Київ готовий підтримати позицію Європейського союзу і прокачувати по своїй ГТС щорічно 60 млрд кубометрів газу. Також передбачалося, що цей обсяг може бути збільшений ще на 30 млрд кубометрів.

Нагадаємо, наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.