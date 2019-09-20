Україна почала імпортувати електроенергію з Білорусі



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Перші імпортовані обсяги компанія уже реалізувала на ринку «на добу наперед» та на балансуючому ринку

«Група Нафтогаз» розпочала імпорт електроенергії з Білорусі за довгостроковим контрактом з «Беленерго». Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», що входить до «Групи Нафтогаз», розпочала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку», - вказали у компанії.

«Група Нафтогаз» використовує всі можливості, щоб запропонувати клієнтам енергетичні продукти на найкращих умовах. Зокрема, ми диверсифікуємо закупівлі електроенергії, розпочали її імпорт за довгостроковим контрактом з «Беленерго», – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрій Фаворов.

Перші імпортовані обсяги компанія, як зазначається, уже реалізувала на ринку «на добу наперед» та на балансуючому ринку.

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» займається постачанням газу та електроенергії на всій території України.

Напередодні «Нафтогаз» прокоментував підсумки газових переговорів у Брюсселі. «Нафтогаз» зазначив, що «Газпром» вперше допустив можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року, якщо вони будуть в повній мірі впроваджені в Україні до кінця поточного року.