У Чернівцях батько облив бензином і підпалив власну дочку (відео)



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Дівчинка перебуває в лікарні з глибокими опіками обличчя, шиї та лівої руки Скріншот з відео

Сусіди викликали рятувальників і поліцію

У Чернівцях нетверезий чоловік облив бензином і підпалив 16-річну дочку за те, що вона втрутилася в його суперечку з дружиною і заступилася за свою матір. Від смерті дівчину врятував старший брат.

Про це повідомляє «ТСН».

На даний момент дівчинка перебуває в лікарні з глибокими опіками обличчя, шиї та лівої руки. Як їх отримала, дівчина вважає за краще не згадувати: «Трошки неприємно».

Інцидент стався 7 січня, мати прийшла з роботи ввечері, вдома була Аня, брат і молодша сестра. Батько спав в кімнаті – весь день він святкував прийдешнє Різдво з сусідом. Чоловік прокинувся дуже агресивним, між ним і жінкою почалася сварка.

«Він мене хотів вдарити. Анечка з кімнати забігла, і почала за мене заступатися. Старший заскочив і почав їх рознімати», – розповідає мати дівчинки, Наталя Крицька.

Розлючений чоловік вибіг на вулицю і через хвилину забіг назад у будинок з пляшкою бензину в руках.

«Він схватив Аню за руку і з баклажки почав лити по стінах, Ані на обличчя, і так як в печі горів вогонь, то в момент спалахнув вогонь, і так пішло все, Ані на обличчя», – говорить мама дівчинки.

Старший брат почав гасити сестру, мати схопила 6-річну сестричку і вибігла з будинку, що горів. Чоловік мовчки спостерігав.

«На сходах стояв, дивився. Я коли Аньку кинув в сніг, я обертаюся, кричу йому: «Допоможи!» А він каже: «Кому треба, нехай той рятує», – згадує брат постраждалої, Іван Крицький.

Сусіди викликали рятувальників і поліцію. З реанімації Аню вже перевели в опікове відділення, але процес одужання буде довгим.

«Реабілітація буде не менше року, і десь після року треба буде робити лікування косметичного плану», – говорить завідувач опікового відділення Чернівецької лікарні швидкої допомоги Ігор Семенюк.

Батькові Ані, якого затримали через кілька годин після нападу, загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Троєщині згорів автомобіль, в якому два роки жив чоловік.

Як повідомлялося, у Дніпрі чоловік облив безхатька спиртом і підпалив.