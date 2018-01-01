РАБ-тарифи для обленерго. Дескридетація ідеї приватної власності

Все ж очевидно і зрозуміло, і ніхто не купиться на таку «реформу»

Всю суть найкраще видно у цінах приватизації та вартостях, як вже приватні обленерго переоцінені для РАБ-тарифів (тобто гроші вже отримують нові власники). Адже тепер їх прибуток передбачається, як 12,5% на цю переоцінку (спрощено). Київенерго: Приватизація - 3 млрд грн (у розрахунку за 100% акцій). Переоцінка для РАБ-тарифу - 9,5 млрд грн.

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: tsn.ua Рінат Ахметов

Все ж очевидно і зрозуміло, і ніхто не купиться на таку «реформу»

Всю суть найкраще видно у цінах приватизації та вартостях, як вже приватні обленерго переоцінені для РАБ-тарифів (тобто гроші вже отримують нові власники). Адже тепер їх прибуток передбачається, як 12,5% на цю переоцінку (спрощено).

Київенерго:

Приватизація - 3 млрд грн (у розрахунку за 100% акцій).

Переоцінка для РАБ-тарифу - 9,5 млрд грн.

ДТЕК Донецькобленерго:

Приватизація - 575 млн грн.

Переоцінка для РАБ-тарифу - 8 млрд грн.

ДТЕК Дніпрообленерго:

Приватизація - 5,9 млрд грн.

Переоцінка для РАБ-тарифу - 13,4 млрд грн.

Особливо разюча різниця між двома вартостями по Київенерго та особливо Донецькобленерго. Хочу нагадати, що ці приватизації відбувалися не за «злочинної влади», а зовсім недавно - у серпні 2017р (покупцем була компанія Р.Л. Ахметова).

Отже, там, де отримує держава, маємо занижену вартість на приватизації (окрім, аукціону по Дніпрообленерго, де ціна виросла вдвічі від стартової). А там, де вже отримує приватний власник, то маємо завищену переоцінку та завищену норму доходності 12,5% на таку переоцінку. Такі РАБ-тарифи збільшать доходи обленерго у 3 рази (+30 млрд грн). Оплачувати буде вся країна підвищеними тарифами.

Навіщо було продавати 25% акцій перед введенням РАБ-тарифів, а не після? Невже не зрозуміло, що вищі доходи обленерго = вища ціна акцій обленерго? Звичайно, що зрозуміло. Щось припікало, що не можна було продати ці акції на півроку пізніше? Не припікало.

На жаль, це подальша дискредитація ідеї приватної власності, коли спочатку акції передаються у приватну власність, а потім такий ріст тарифів.

Все ж очевидно і зрозуміло, і ніхто не купиться на таку «реформу».

Джерело: блог Андрія Геруса

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