Чи потрібен Саміт миру, якщо не буде гарантій безпеки?

Відбувається серйозне переформатування роботи НАТО і безпекової системи ЄС

12 жовтня Байдена не буде у Німеччині на зустрічі «Рамштайну» – він зосередився на урагані 5-ї категорії Мілтон (всього через тиждень після урагану «Хелен») і очікуваних наслідках. Чергового саміту миру у листопаді теж не буде.

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Це чітко позначає пріоритети останнього місяця передвиборчої кампанії у США: внутрішні проблеми передусім. Ймовірно, Гарріс не буде тією, хто замінить Байдена на зустрічі. Швидше це буде хтось з Держдепу.

При тому, що саме на цій зустрічі очікувались конкретні пропозиції Україні щодо перспектив вступу до НАТО. За відсутності Байдена ці пропозиції навряд буде зроблено. Будь-яка конкретика, ймовірно, відсувається орієнтовно на лютий 2025 рік – вже після січневої інавгурації, хто б не переміг на виборах.

За таких обставин мають активізуватись діалоги урядів всередині Європи – якраз на тему компенсації ресурсів і активності США на випадок значного самоусунення Америки від роботи НАТО і від проблем в Європі (передусім від російсько-української війни). Якби Байден таки поїхав на «Рамштайн», це можна було б відкласти на наступний рік.

Відсутність американського президента напевне змусить ЄС пришвидшити на 4 чи й 6 місяців створення нового формату діяльності НАТО і загалом системи оборони Європи.

Але на тлі серйозного переформатування роботи НАТО і безпекової системи ЄС також стає неактуальним і черговий саміт миру за участі України. Адже основою так чи інакше мали б бути якісь гарантії – а якраз гаранти прямо зараз і міняються.