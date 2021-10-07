Хакнути Верховну Раду, або Зевлада йде шляхом утвердження авторитаризму

Яким коштом Зекоманда розраховує утримувати авторитаризм?

Сьогодні, ймовірно, Разумкова буде знято з посади спікера ВР. Навіть якщо з 240 голосів за внесення цього питання до порядку денного частина голосувала «за» тільки з розуміння, що це ні до чого не зобов'язує їх в четвер, все одно запас голосів достатній для зміни керівництва парламенту.

Отже, через особисті мотиви президента буде знято голову парламенту в парламентсько-президентській республіці. Наскільки буде дотримано формальну процедуру - вже не важливо. Головне, що повністю руйнується система балансів у владі.

Законодавча гілка влади втратила останні ознаки незалежності і демонструє вже повну підпорядкованість виконавчій гілці. Судова гілка всіляко гальмує реформування, але ще сяк-так тримається. Хоча перспективи колапсу досі лишаються.

Ну і очевидно, що ми отримали додатковий пункт претензій в діалозі з Заходом. Поки вони намагались жорстко обстоювати незалежність антикорупційних структур від президентської влади, та грубо хакнула головну законодавчу структуру.

А нам же явно знадобиться ще до кінця цього року будь-яка допомога від Заходу. В контексті нищення незалежності парламенту перспективи щось отримати в нас мінімальні. І це ще оптимістичний прогноз.

Наслідки зламу державного ладу, ґрунтованого на незалежності трьох гілок влади, явно будуть набагато масштабнішими, ніж обіцяли Зеленському.

Ну і суто практичне питання. До нас не йдуть косяками крупні інвестори з мільярдними вкладеннями (для цього потрібна та ж ліберальна економіка і незалежні суди - або достатньо велика маржа, що виправдала би ризик вкладень без цих умов). Ми не можемо розраховувати на ренту від продажу вуглеводнів чи будь-яких копалин. Нам не вдасться стати державою паразитарного типу як невелика 10-мільйонна Білорусь.

То за рахунок яких саме резервів президентська команда розраховує йти шляхом утвердження авторитаризму? Адже це реально дороге задоволення – тримати під жорстким контролем чималу державу.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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