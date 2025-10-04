Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами

Мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці

У Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести. Незабаром вони переросли в сутички зі спецназом, після чого людей розігнали водометами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Грузія Online», News Georgia і Telegram Tbilisi life.

Зокрема, проросійська правляча партія «Грузинська мрія» вже відсвяткувала нібито перемогу на місцевих виборах. Згідно з екзитполом, проведеним компанією GORBI, кандидати «Грузинської мрії» з великим відривом виграють на виборах мера в усіх великих містах.

На тлі спірних попередніх результатів у столиці Грузії виникли протести. Зокрема, мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці.

Паралельно МВС Грузії публікувало заяву після спроби протестувальників зайти на територію двору президента.

«Акція вийшла за рамки зборів і маніфестації, передбачених законом. З боку організаторів пролунали заклики до насильства. Закликаємо всіх учасників акції, підкоритися законним вимогам поліції та не допускати ескалації. Інакше правоохоронці вживуть заходів, передбачених законодавством», – ішлося в публікації.

Станом на зараз відомо, що спецназ почав застосовувати водомети проти протестувальників біля резиденції президента, щоб розігнати людей.

🇬🇪Протестувальники у Тбілісі зібрали меблі у барикади і підпалили її у відповідь на спроби силовиків їх розігнати pic.twitter.com/AH5heToquF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2025

Крім цього, в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що проти людей почали застосовувати сльозогінний газ.

Також відомо, що протестувальники будують барикади.

Раніше повідомлялося, що у Грузії 4 жовтня відбуваються вибори до місцевих органів влади. Низка опозиційних політичних партій їх бойкотують. Паралельно у Тбілісі запланували масштабну акцію протесту.

Нагадаємо, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.