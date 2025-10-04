Головна Світ Політика
search button user button menu button

Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами
Проросійська правляча партія «Грузинська мрія» вже відсвяткувала нібито перемогу на місцевих виборах
фото з відкритих джерел

Мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці

У Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести. Незабаром вони переросли в сутички зі спецназом, після чого людей розігнали водометами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Грузія Online», News Georgia і Telegram Tbilisi life.

Зокрема, проросійська правляча партія «Грузинська мрія» вже відсвяткувала нібито перемогу на місцевих виборах. Згідно з екзитполом, проведеним компанією GORBI, кандидати «Грузинської мрії» з великим відривом виграють на виборах мера в усіх великих містах.

На тлі спірних попередніх результатів у столиці Грузії виникли протести. Зокрема, мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці.

Паралельно МВС Грузії публікувало заяву після спроби протестувальників зайти на територію двору президента.

«Акція вийшла за рамки зборів і маніфестації, передбачених законом. З боку організаторів пролунали заклики до насильства. Закликаємо всіх учасників акції, підкоритися законним вимогам поліції та не допускати ескалації. Інакше правоохоронці вживуть заходів, передбачених законодавством», – ішлося в публікації.

Станом на зараз відомо, що спецназ почав застосовувати водомети проти протестувальників біля резиденції президента, щоб розігнати людей.

Крім цього, в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що проти людей почали застосовувати сльозогінний газ.

Також відомо, що протестувальники будують барикади.

Раніше повідомлялося, що у Грузії 4 жовтня відбуваються вибори до місцевих органів влади. Низка опозиційних політичних партій їх бойкотують. Паралельно у Тбілісі запланували масштабну акцію протесту.

Нагадаємо, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.

Читайте також:

Теги: вибори акція Грузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори у Молдові. Україні треба готуватись до...
Вибори у Молдові. Україні треба готуватись до...
25 вересня, 07:23
Євроінтеграція Молдови тісно пов’язана з Україною і розпочалася після початку російського повномасштабного вторгнення
Парламентські вибори у Молдові. Чи вдасться нашим сусідам зберегти курс на Європу? Сусіди
24 вересня, 10:10
Низка політиків у Німеччині померли перед виборами
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
5 вересня, 17:36
Наразі ідентифікація користувачів без документа, що посвідчує особу, є складною
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Іраклій Кірцхаліа назвав слова українського президента образливими для грузинського суспільства
Очільник фракції «Грузинської мрії» відреагував на слова Зеленського про залежність від РФ
25 вересня, 10:07
Дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00
Парламентські вибори в Молдові: поліція розслідує організовану схему доставки виборців із РФ
28 вересня, 13:46
Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь не менше 30% виборців
Вибори в Молдові: явка перевищила 20%
28 вересня, 12:25
Окуповане Придністров’я є російським анклавом на території Молдови. Проте його мешканці активно користуються благами, які надає молдовський паспорт
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців оцінив настрої в Придністров’ї
21 вересня, 15:12
Санду заявила, що проголосувала за парламент, із яким можна будувати Європейську Молдову
Вибори у Молдові відбулися – третина громадян уже проголосували
28 вересня, 15:33

Політика

Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами
Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами
На виборах у Чехії лідирує партія з антиукраїнськими поглядами
На виборах у Чехії лідирує партія з антиукраїнськими поглядами
Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац
Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац
Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує
Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує
Місцеві вибори у Грузії відбуваються на тлі протестів
Місцеві вибори у Грузії відбуваються на тлі протестів
Ізраїль готується до першого етапу плану Трампа щодо Гази для звільнення заручників
Ізраїль готується до першого етапу плану Трампа щодо Гази для звільнення заручників

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Сьогодні, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua