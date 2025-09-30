Розвідка ліквідувала командний склад «росгвардії» поблизу Тамбукана

Група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала

ГУР ліквідувало підполковника та ще двох окупантів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію на території Російської Федерації, внаслідок якої було ліквідовано трьох військовослужбовців «росгвардії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Операція відбулася 27 вересня 2025 року поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю та була здійснена за підтримки руху визволення Кавказу.

Ліквідовано підполковника «росгвардії», який очолював групу ворожого спецпідрозділу «авангард». Також знищено помічника та водія цього ватажка.

За даними розвідки, група російських військових рухалася на полігон, але до місця призначення так і не доїхала.

ГУР наголошує, що ліквідація командного складу та військовослужбовців ворожих структур є частиною заходів, спрямованих на послаблення агресора.

