Розвідка ліквідувала командний склад «росгвардії» поблизу Тамбукана

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Розвідка ліквідувала командний склад «росгвардії» поблизу Тамбукана
Група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала
колаж: glavcom.ua

ГУР ліквідувало підполковника та ще двох окупантів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію на території Російської Федерації, внаслідок якої було ліквідовано трьох військовослужбовців «росгвардії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Операція відбулася 27 вересня 2025 року поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю та була здійснена за підтримки руху визволення Кавказу.

Ліквідовано підполковника «росгвардії», який очолював групу ворожого спецпідрозділу «авангард». Також знищено помічника та водія цього ватажка.

За даними розвідки, група російських військових рухалася на полігон, але до місця призначення так і не доїхала.

ГУР наголошує, що ліквідація командного складу та військовослужбовців ворожих структур є частиною заходів, спрямованих на послаблення агресора.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони перехопило наказ російських військових страчувати українських полонених. Як інформує «Главком», про це повідомили в ГУР МО.

Так, під час розмови, яку перехопила розвідка, російський військовий доповідає своєму командиру, що взяв у полон двох українських бійців, при цьому зазначивши, що вони були поранені.

ГУР росія розвідка

