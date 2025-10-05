Ніч протестів у Грузії: учасники акцій та десятки правоохоронців постраждали

Мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі

У Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести

Під час сутичок біля президентського палацу Орбеліані у Тбілісі постраждали щонайменше 27 людей, пише «Главком».

За даними Міністерства охорони здоров’я Грузії, до медзакладів госпіталізували шість учасників протесту та 21 правоохоронця; ще близько 30 осіб отримали допомогу на місці подій.

Поліція застосовувала водомети та сльозогінний газ/перцеві аерозолі, відтісняючи натовп після спроб прориву огорожі палацу. Про використання спецзасобів і сутички також повідомляють міжнародні агенції.

ЗМІ фіксували штурм паркану та подальший розгін протестувальників, є затримані. Точну кількість затриманих влада поки не оприлюднює.

Як відомо, у Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести. Незабаром вони переросли в сутички зі спецназом, після чого людей розігнали водометами.

Зокрема, проросійська правляча партія «Грузинська мрія» вже відсвяткувала нібито перемогу на місцевих виборах. Згідно з екзитполом, проведеним компанією GORBI, кандидати «Грузинської мрії» з великим відривом виграють на виборах мера в усіх великих містах.

Мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці.

Паралельно МВС Грузії публікувало заяву після спроби протестувальників зайти на територію двору президента.

Раніше повідомлялося, що у Грузії 4 жовтня відбуваються вибори до місцевих органів влади. Низка опозиційних політичних партій їх бойкотують. Паралельно у Тбілісі запланували масштабну акцію протесту.

Нагадаємо, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.