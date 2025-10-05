Ніч протестів у Грузії: учасники акцій та десятки правоохоронців постраждали
У Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести
Під час сутичок біля президентського палацу Орбеліані у Тбілісі постраждали щонайменше 27 людей, пише «Главком».
За даними Міністерства охорони здоров’я Грузії, до медзакладів госпіталізували шість учасників протесту та 21 правоохоронця; ще близько 30 осіб отримали допомогу на місці подій.
Поліція застосовувала водомети та сльозогінний газ/перцеві аерозолі, відтісняючи натовп після спроб прориву огорожі палацу. Про використання спецзасобів і сутички також повідомляють міжнародні агенції.
ЗМІ фіксували штурм паркану та подальший розгін протестувальників, є затримані. Точну кількість затриманих влада поки не оприлюднює.
Як відомо, у Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести. Незабаром вони переросли в сутички зі спецназом, після чого людей розігнали водометами.
Зокрема, проросійська правляча партія «Грузинська мрія» вже відсвяткувала нібито перемогу на місцевих виборах. Згідно з екзитполом, проведеним компанією GORBI, кандидати «Грузинської мрії» з великим відривом виграють на виборах мера в усіх великих містах.
Мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці.
Паралельно МВС Грузії публікувало заяву після спроби протестувальників зайти на територію двору президента.
Раніше повідомлялося, що у Грузії 4 жовтня відбуваються вибори до місцевих органів влади. Низка опозиційних політичних партій їх бойкотують. Паралельно у Тбілісі запланували масштабну акцію протесту.
Нагадаємо, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.
