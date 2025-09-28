Росія готує викрадення Запорізької АЕС – Сибіга

Сибіга: Найбільша загроза полягає в тому, що російські керівники, які реалізують цей план, прагнуть лише догодити Москві й повністю ігнорують питання ядерної безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що дії Росії створюють безпрецедентні ризики

Через дії Росії тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже четвертий день залишається без електропостачання. Москва готує спробу незаконно підключити ЗАЕС до своєї енергомережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що це вже десяте знеструмлення станції, спричинене російською агресією. За його словами, окупанти проклали 200 км ліній електропередач, щоб під’єднати станцію до російської енергосистеми та відновити її роботу.

«Найбільша загроза полягає в тому, що російські керівники, які реалізують цей план, прагнуть лише догодити Москві й повністю ігнорують питання ядерної безпеки. Ми вже бачили подібну безвідповідальність у 1986 році», – наголосив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що дії Росії створюють безпрецедентні ризики. Серед прикладів він назвав удари поблизу ядерних об’єктів: нещодавній вибух безпілотника біля Південно-Української АЕС та атаку дрона по саркофагу енергоблоку Чорнобильської станції.

Водночас, на його думку, спроба повторного запуску ЗАЕС може стати найнебезпечнішою з усіх. Москва намагається залучити МАГАТЕ до цієї операції, щоб легалізувати фактичне викрадення станції.

«Такий розвиток подій призведе до краху світового ядерного порядку, створеного МАГАТЕ. Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька АЕС має бути повернена Україні – її законному власнику», –підкреслив Сибіга.

Як повідомлялося, зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції відсутнє понад три доби, що стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі.

Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) вже назвали ситуацію «глибоко тривожною».

Нагадаємо, у вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.

Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС.