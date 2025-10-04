Місцеві вибори у Грузії відбуваються на тлі протестів

Міністерство внутрішніх справ Грузії закликало організаторів та учасників мітингу виконувати законні вимоги поліціянтів

У Грузії 4 жовтня відбуваються вибори до місцевих органів влади. Низка опозиційних політичних партій їх бойкотують. Паралельно у Тбілісі запланували масштабну акцію протесту. Як інформує «Главком», про це пишуть «Ехо Кавказу», Netgazeti та News Georgia.

У виборах беруть участь 12 партій: «Батьківщина, мова, віра», «Консерватори для Грузії», «Наша об'єднана Грузія», «Вільна Грузія», «Альянс патріотів», «Сильна Грузія – Лело», «Грузія», «Партія зелених», «Народна влада», «Гахарія – За Грузію», «Гірчі» та «Грузинська мрія».

Громадяни Грузії оберуть 2058 членів 64 муніципальних рад та 64 мерів. У 26 містах та муніципалітетах кандидатів на посаду мера висунула лише партія влади «Грузинська мрія».

Великі опозиційні партії, зокрема «Коаліція за зміни» та «Єдиний національний рух», які на парламентських виборах 2024 року посіли, за даними ЦВК, друге та третє місця, бойкотують голосування. Не беруть участі також «Федералісти» та кілька інших прозахідних сил.

За виборами спостерігають 28 міжнародних організацій – майже у 13 разів менше, ніж на муніципальних виборах 2021 року. Тоді в першому турі було акредитовано 1024 міжнародних спостерігачів, а у другому – 1102.

Amnesty International заявила, що вибори в Грузії відбуваються «на тлі жорстких політичних репресій проти опозиційних діячів та громадянського суспільства».

Як відомо, нині у в’язницях та СІЗО за різними обвинуваченнями перебувають низка грузинських політиків – Міхеїл Саакашвілі, Леван Хабеішвілі, Звіад Куправа, Елене Хоштарія, Георгій Вашадзе, Ніка Гварамія, Іраклій Окруашвілі, Зураб Джапарідзе, Ніка Мелія та Гіві Таргамадзе.

Крім того, тюремні терміни відбувають десятки учасників проєвропейських акцій, яких опозиція та частина суспільства вважають політв’язнями.

Утім, президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі незадовго до виборів помилував лідерів партії «Лело» Мамуку Хазарадзе та Бадрі Джапаридзе, засуджених до восьмимісячних строків за неявку на засідання парламентської комісії.

«За умови ув’язнення лідерів опозиції та нападів на організації громадянського суспільства, грузинська влада проводить виборчу кампанію в умовах, коли права людей на свободу вираження поглядів, об’єднань та мирних зібрань порушуються», – заявив Денис Кривошеєв, заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії.

Паралельно з виборами у Тбілісі заплановано масштабну акцію протесту. Учасники планують зібратися на проспекті Руставелі та пройти маршем від першого корпусу Тбіліського університету до будівлі парламенту.

За повідомленнями медіа, поблизу адміністративних будівель мобілізовано спецпризначенців. Міністерство внутрішніх справ Грузії закликало організаторів та учасників мітингу «виконувати законні вимоги поліціянтів та не перешкоджати виконанню ними своїх службових обов’язків».

«За кожним фактом порушення закону буде вжито відповідне правове реагування з боку поліції», – ідеться в заяві МВС, яку цитує Netgazeti.

Нагадаємо, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.