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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Морський фронт. Наші успіхи

glavcom.ua
РФ раніше заявляла про своє домінування у Чорному морі. Українські воїни це спростували
фото: ЗСУ

Є все більше розуміння, що ППО – один з ключових факторів цієї війни

Давайте крім сухопутного фронту, проаналізуємо фронт морський. Як там справи у «великої морської держави»? Як там «Чорне море за три дні»? Як там російські порти?

А от як. Днями Служба Безпеки ще раз довела, що росіяни не здатні захистити свої порти. Про це свідчить велика кількість прильотів за одну ніч з 16-го на 17-те травня по російським військово-логістичним об’єктам, які розташовані в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. СБУ та ГУР спільно запалили «бавовну» у Севастопольській бухті. Крім того, підлеглі Малюка знову підірвали Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї.

Все, що залишається росіянам – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. РФ раніше заявляла про своє домінування у Чорному морі. Зараз у Кремлі можуть про нього забути. Українські дрони раз за разом доводять, хто насправді домінує у битві за море.

Збільшується і перелік цілей. Наприклад, у Севастополі прилетіло по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії. Втім, все ж таки НПЗ залишаються одним з ключових об’єктів, які атакують наші дрони. СБУ системно реалізує детально прораховану стратегію по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки. Так дрони вже вдруге за рік «завітали» на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після серії нових вибухів доведеться починати ремонт заново. Всього ж прильотів по російським НПЗ було зо два десятки!

Крім того, останнім часом є все більше розуміння, що ППО – один з ключових факторів цієї війни. РФ змушена прикривати сотні об’єктів в тилу, які є цілями дронів. І кожна масована атака дронами впливає на кількість ППО на фронті – ворог змушений перекидати його в тил.

В морському протистоянні ще можна згадати про «зерновий коридор», який Україна собі забезпечує самостійно. Експорт через порти Одеської області повернувся на довоєнний рівень. І це знову ж таки заслуга дронів СБУ (як морських, так і повітряних), які є найкращими гарантами як«коридору», так і в цілому безпекової ситуації на Чорному морі.

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Джерело
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Теги: Чорне море війна військові

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