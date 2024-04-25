Рада підтримала створення реєстру постраждалих людей через агресію РФ
Згідно законопроєкту здійснюватиметься облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №10256, яким пропонується створити Державний реєстр осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«№10256 –про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ –за основу (295)», – написав Железняк у Telegram.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою забезпечення створення Державного реєстру осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України, у якому здійснюватимуться:
- облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
- інформаційні обміни між державними інформаційними системами, в частині обмінів інформацією про фіксацію шкоди життю та здоров’ю громадян, якої було завдано внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;
- облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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