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Рада підтримала створення реєстру постраждалих людей через агресію РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада підтримала створення реєстру постраждалих людей через агресію РФ
Парламент підтримав створення реєстру постраждалих людей через війну
фото з відкритих джерел

Згідно законопроєкту здійснюватиметься облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №10256, яким пропонується створити Державний реєстр осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«№10256 –про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ –за основу (295)», – написав Железняк у Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою забезпечення створення Державного реєстру осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України, у якому здійснюватимуться:

  • облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
  • інформаційні обміни між державними інформаційними системами, в частині обмінів інформацією про фіксацію шкоди життю та здоров’ю громадян, якої було завдано внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;
  • облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: Верховна Рада війна

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