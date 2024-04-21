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Генерал Маломуж розповів, як допомога США може вплинути на хід війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал Маломуж розповів, як допомога США може вплинути на хід війни в Україні
ЗСУ може перейти від оборони до проведення наступальних операцій у другій половині літа
фото з відкритих джерел

Ухвалений пакет допомоги Україні від США повністю зриває стратегічні плани армії РФ

Коли Україна отримає довгоочікуваний пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, то ЗСУ, швидше за все, зможуть перейти від оборони до проведення наступу у другій половині літа. Про це заявив генерал армії України, колишній голова СБУ Микола Маломуж в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, росіяни думали, що США не нададуть Україні пакет допомоги, тому за період затримки визначили для себе військові цілі.

«Сьогодні вони проводять тактичний наступ на декількох ділянках фронту. Й планують окупанти на травень-червень перейти до великого стратегічного наступу. Тому вони заявляють про ціль захопити Донецьку, Луганську, частково Харківську та Запорізьку області. Ці цілі вони ставили, розраховуючи на те, що Україна не отримає пакет допомоги від США», – зазначив Маломуж.

Генерал наголосив, що ухвалений пакет допомоги Україні від США повністю зриває стратегічні плани армії РФ. Водночас за його словами, окупанти найближчими тижнями та місяцями намагатимуться прорватися на деяких напрямках, проте перспектив вони не мають.

«Системних резервів для наступу на чотирьох напрямках у них немає. Україна навпаки, має добрі перспективи успішно тримати оборону. І, ймовірно, до кінця літа підготувати наступальні операції», – пояснив Маломуж.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

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