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Ердоган планує зустрітися з Путіним, а потім із Байденом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ердоган планує зустрітися з Путіним, а потім із Байденом
Президент Туреччини зустрінеться з Путіним у Казахстані
фото: Reuters

Ердоган візьме участь у саміті глав держав і урядів Шанхайської організації співпраці в Астані

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір окремо зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом. Про це пише Haber Turk. 

Зазначається, що Ердоган візьме участь у саміті глав держав і урядів Шанхайської організації співпраці в Астані, де планує провести переговори з російським диктатором.

На порядку денному саміту буде війна Росії проти України, підвищення функціональності Чорноморської зернової ініціатив, ситуація на АЕС Аккую. 

Саміт відбудеться з 3 по 4 липня. Невідомо, якій саме темі будуть присвячені переговори Ердогана з Путіним

Після цього президент Туреччини візьме участь у Саміті лідерів НАТО, який відбуватиметься з 9 по 11 липня у Вашингтоні. Провідною темою події буде війна між Росією та Україною. Планується, що на полях саміту пройде зустріч Ердогана з президентом США Джо Байденом. 

Нагадаємо, у квітні російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Як повідомлялося раніше, Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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Теги: Джозеф Байден путін Реджеп Таїп Ердоган переговори президент

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