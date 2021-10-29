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    Думки вголос

    Скабєєва примітивно оббрехала Джо Байдена

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

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    Росіяни справді вірять, що хтось повірить в таку маячню? - Скабєєва примітивно оббрехала Джо Байдена
    Росіяни справді вірять, що хтось повірить в таку маячню?
    джерело: Олексій Голобуцький/Facebook

    Зустріч президента США з Папою Франциском стала приводом для маніпуляцій російських пропагандистів

    «Ловкость рук и никакого мошенства»: для шоу «60 минут» на «Россия 1» просто акуратно обрізали відео зустрічі Джо Байдена з Папою Франциском – і Скабєєва негайно збрехала, що Байден вже взагалі не розуміє, з ким говорить.

    В реальності Байден жартував з Папою про їхній поважний вік і згадав цитату відомого американського бейсболіста часів їхньої молодості, Роберта «Сетчела» Пейджа: «Скільки б тобі було років, якби ти не знав, скільки тобі?». Собі він призначив 60, Папі – 65, «Господь любить тебе»: в сенсі, що вони обидва ще ого-го які!

    А після кремлівської нарізки відео виглядало так, ніби Байден вітається з Папою, але вважає, що «зустрічається зі знаменитим афроамериканським бейсболістом».

    Дрібно, паскудно – але цілком в стилі російської пропаганди.

    skabeeva

    А загалом 78-річний Байден демонструє цілком здорове почуття гумору – посміявся з 84-річним Папою з того, що той бачить перед собою єдиного непитущого ірландця: «I'm the only Irishman you've ever met who's never had a drink».

    Нормально, адекватно і абсолютно незрозуміло для росіян.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Джозеф Байден пропаганда Папа Римський Ольга Скабєєва
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    Скабєєва примітивно оббрехала Джо Байдена