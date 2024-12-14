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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Путіну явно потрібна максимальна видовищність, а не максимальна реальна потужність»

На тлі розмов і навіть публікацій західних ЗМІ з посиланням на Раду нацбезпеки США про підготовку на ці вихідні Путіним нового удару «Орешніком» виникає питання: а чи може РФ завдати одним «Орешніком» більшої шкоди, ніж тепер, коли б'є ракетами по енергооб'єктах?

Очевидно, що не може. Якщо це, звісно, не буде вже ядерний удар.

Тим більше, Путін змінив риторику під тиском Сі (який чітко вказав, що не прийме переведення війни в ядерну): тепер в нього «Орешнік» потужніший за ядерну ракету, тож застосовувати навіть тактичну ядерну зброю без потреби.

Але при оцінюванні ризиків орієнтуватись маємо на базові моменти: Путіну явно потрібна максимальна видовищність, а не максимальна реальна потужність (оте улюблене їхнє «в пиль»). Ціль, звісно, можуть обрати будь-яку.

Але є логічні критерії вибору: і щоб «Орешник» не схибив на пару-трійку кілометрів туди-сюди. І щоб наша ППО мала мінімум шансів збити. Якщо виходити з цього, то сумнівно, що саме Київ буде ціллю другого «Орешника» (навряд Путін втримається перед ще однією демонстрацією Трампу).

«Центри прийняття рішень», звісно, вічна пластинка в Кремля. Але вони легко вигадують з будь-якого поцілення по Україні «скупчення військ НАТО», «склад ракет ATACMS», «підземний аеродром F-16» абощо.

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Джерело
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Теги: вихідні війна обстріл

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