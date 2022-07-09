Які наслідки може спровокувати дозвіл на виїзд закордон для IT-фахівців

Ініціатива настільки абсурдна, що мала би викликати сміх. Але під час війни викликає дуже серйозні підозри

«Слуги народу» внесли до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє IT-фахівцям виїздити з України під час воєнного стану.

Ще раз: «слуги» на повному серйозі пропонують дозволити «по роботі» виїздити під час війни за кордон тим, кому для цієї роботи потрібні тільки ноут і інтернет – і працюй хоч з Гоа, хоч з Круподеринців, хоч з Києва, хоч з шанців (дякувати Ілону Маску і нашим волонтерам, котрі розвозять і налагоджують обладнання).

Ініціатива настільки абсурдна, що мала би викликати сміх – але під час війни викликає дуже серйозні підозри. Навіщо це? От реально – яка була мета? Скоротити дохід бюджету? Зробити з айтівців ворога для решти українців? Типу, вам, маючим постійний заробіток, можна легально тікати від війни, а я маю сидіти в Україні без роботи, бо я просто інженер/барбер/сантехнік?

Адже є цілком офіційна статистика: лише 16% українських ІТ-компаній втратили понад 10% клієнтів (не всіх, не половину – а тільки понад 10%). 77% взагалі без проблем на хвилі міжнародної кампанії сприяння Україні та українським бізнесам знайшли нових клієнтів під час війни. Ймовірно, завдяки тому ж сприянню 56% ІТ-компаній розраховують на зростання(!) доходів під час війни на 5-30%.

Тобто, робота – є. Заробіток – є. Технічна можливість працювати (інтернет і техніка) – є. З клієнтами домовляються переважно дистанційно. Але якщо клієнт чи партнер хоче щось сказати безпосередньо в очі власнику або менеджеру, для цього чи не від початку війни є цілком робоча процедура короткострокових відряджень (і це працює для багатьох галузей, не тільки для ІТ).

Отже, об'єктивних причин спеціально голосно лобіювати виїзд айтівців за кордон немає. Тоді для чого було «слугам» взагалі піднімати цю тему?

Якщо вже щось і виносити на обговорення, то питання бронювання ІТ-фахівців від призову – як працівників важливої для експорту і для формування воєнного бюджету галузі. Це бодай логічно.

Хоча помітна частка українських айтівців самі добровольцями пішли воювати і застосовують свої навички для роботи з високотехнологічним обладнанням, наданим союзниками (ті ж спеціалізовані дрони). Або долучились до підготовки бійців – вчать використовувати і налаштовувати ту ж складну техніку. Але основна частина айтівців просто продовжує працювати – і вже принесла в бюджет воюючої держави $2 млрд за перший квартал 2022-го (тобто за перший місяць війни включно). І от їм бажано створити оптимальні умови роботи – це в наших спільних інтересах.

Підсумовуємо. Результатами ініціативи «слуг» (якщо її приймуть) стане:

скорочення податків, що отримував бюджет;

скорочення кількості валюти, що отримував бюджет (бо ІТ-галузь працює переважно на експорт);

додаткові демографічні втрати молодших поколінь (якщо айтівці таки рвонуть за кордон на постійно);

розбурхання суспільного конфлікту «безробітні фахівці проти айтівців».

«Слуги» точно хотіли саме цього, коли розробляли і подавали законопроєкт?

Джерело: блог Олексія Голобуцького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.