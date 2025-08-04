Удари безпілотниками по РФ, атака на Україну: головне за ніч

Важливий залізничний вузол уражено у Флорово у Волгоградскій області

У Росії у деяких областях пролунали вибухи через атаку БпЛА, було уражено залізничний вузол, РФ атакувала безпілотниками Одесу, президент США Дональд Трамп поговорив з журналістами про санкції та візит Стіва Віткоффа до Москви. «Главком» зібрав головні події ночі проти 4 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії

У ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області.

У Росії систематично знищується стратегічна інфраструктура. Цього разу було атаковано важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області. Це вже 11 чи 12 удар по їхніх залізничних розв’язках.

Крім того, БпЛА уразили диспетчерську на території залізничного вузла у Флорово.

До цього ми писали, що у ніч на 4 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Вороніж та два міста у Волгорадській області.

Як відомо, над містом Вороніж пролунало щонайменше п'ять вибухів. Наразі офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає. Безпілотники вже другий день поспіль атакують Вороніж. Російські ЗМІ пишуть, що за вчорашню ніч було збито 25 БпЛА.

Вибухи також були чути над містами Михайлівка і Фролово Волгоградської області. Місцеві повідомляють про роботу ППО проти БпЛА та кажуть, що дрони летіли дуже низько.

В Одесі пролунали вибухи

У ніч на 4 серпня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Одесі. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.

Близько 01:30 Повітряні сили України зафіксували рух дронів-камікадзе в акваторії Чорного моря. БпЛА просувалися у північному напрямку.

Вже близько 02:05 міський голова Одеси повідомив про вибухи. За його словами, «шахеди» були помічені в центральній частині міста та в районі Пересипу.

Місцеві телеграм-канали публікують відео прильоту та пишуть, що на місці удару виникла пожежа.

ХАМАС має бути знищений - Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив ХАМАС у небажанні досягти домовленості щодо звільнення заручників. Очільник уряду заявив про рішучість ліквідувати це терористичне угруповання.

Таку заяву він зробив після появи відео, на яких зображено сильно виснажених заручників у Секторі Гази. За словами Нетаньягу, оприлюднені кадри стали черговим доказом того, що ХАМАС не прагне укласти угоду, а лише намагається зламати ізраїльське суспільство пропагандою та залякуванням.

«Я добре розумію наміри ХАМАС. Йому не потрібна жодна угода. Він хоче зламати нас цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою, яку поширює по всьому світу», – наголосив він.

Близький радник Трампа засудив Індію за купівлю російської нафти

Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти.

В ефірі одного з американських телеканалів Міллер заявив, що адміністрація США вважає неприпустимим те, що Індія продовжує торгівлю з Росією в енергетичній сфері.

«Трамп чітко дав зрозуміти: Індії неприйнятно надалі фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії. Багато хто буде шокований, дізнавшись, що Індія фактично діє спільно з Китаєм у питанні закупівель російської нафти. Це приголомшливо», – наголосив Міллер.

Зазначається, що його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.

Трамп про санкції проти РФ та візит Віткоффа до Москви

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф вже цього тижня відвідає Російську Федерацію. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали у Трампа, що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

«Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде», – відповів Трамп.

Також американський президент зазначив, що хоча Віткофф наразі зосереджений на проблемах Сектора Гази, його візит до Росії можливий.