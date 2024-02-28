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Держдеп США відреагував на заклик Придністров'я до Росії щодо «захисту»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США відреагував на заклик Придністров'я до Росії щодо «захисту»
Метью Міллер прокоментував сьогоднішнє звернення Придністров'я до Росії із проханням про «захист від Молдови»
фото з відкритих джерел

США спостерігають за діями Росії та Придністров'я, оскільки Москва грає дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль у Європі

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет Молдови та стежать за подіями навколо так званої «Придністровської Молдавської Республіки» («ПМР»). Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Міллер зазначив, що США спостерігають за діями Росії та Придністров'я, оскільки Москва грає дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль у Європі.

«Ми твердо підтримуємо Молдову, суверенітет та територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів», – додав речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, так зване керівництво невизнаного Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови».

Перед з’їздом лунали побоювання, що «депутати» можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. Цей з’їзд є сьомим подібним заходом, попередній перед ним проходив ще у 2006 році. Тоді «депутати» вирішили проводити референдум за приєднання до Росії.

Після нього придністровський «центрвиборчком» оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження «незалежності», доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих «результатів».

Як повідомлялося, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

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Теги: США Придністров'я Молдова Москва суверенітет референдум росія

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