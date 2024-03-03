Окупанти намагаються посилити наступ на захід від Авдіївки: оцінка ISW

Війська РФ нещодавно просунулися під Авдіївку

Росіяни намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки. Війська РФ просунулися поблизу Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Кремінної на тлі продовження позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 2 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 і 2 березня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної) і на південь від Білогорівки.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, озера Лиман і Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Ямполівки і Тернів; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

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Повідомляється, що 2 березня війська РФ просунулися поблизу Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки та на південь від Бахмута в районі Південного.

Війська РФ нещодавно просунулися під Авдіївку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 і 2 березня, показують, що інтервенти просунулися в центральній і східній Орлівці (на захід від Авдіївки). Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, показують, що війська РФ також наступали в Тоненьке (на захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів, Семенівки та Степового; на захід від Авдіївки біля Тоненького; на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Невельського та Первомайського.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що військове командування РФ ввело в бій на напрямку Ласточкине - Тоненьке з резерву частини 74-ї гвардійської мотострілецької бригади. Він також сказав, що Москва, ймовірно, також найближчим часом перекине частини 348-го мотострілецького полку на Бердичівський або Новобахмутівський напрямок. Як зазначив Машовець, нещодавно під Горлівкою (на північний схід від Авдіївки) зосередилися підрозділи 348-го мотострілецького полку після відпочинку та перебудови.

У звіті ISW вказується, що востаннє аналітики спостерігали повідомлення про атаку елементів 90-ї танкової дивізії поблизу Авдіївки під час російського захоплення населеного пункту в середині лютого, але відтоді не спостерігала повідомлень про їх напад на захід чи північний захід від населеного пункту.

2 березня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

2 березня на ділянці адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії зіткнення не було. В Генштабі ЗСУ заявили, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Урожайного (на південь від Великої Новосілки). Російське джерело стверджувало, що війська РФ нібито просунулися поблизу Марфополя (на південний захід від Великої Новосілки) та Гуляйполя, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

2 березня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного). Відомий пов’язаний із Кремлем російський «воєнкор» стверджував, що поблизу Роботиного спостерігається затишшя, а в Генштабі ЗСУ повідомили лише про одну невдалу атаку росіян в цьому районі.

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Війська РФ нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Кринок на тлі триваючих позиційних боїв на східному (лівому) березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, показують, що загарбники нещодавно досягли незначних успіхів у Кринках.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія Росії зупинила активне просування на Авдіївському напрямку, яке вони розпочали після відходу ЗСУ з міста на нові оборонні позиції.

Нагадаємо, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що російські загарбники тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині.