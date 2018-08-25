Скандальна заява Рамзана Кадирова: розпад Росії вже почався?

Рамзан Кадиров

Кремль своїми руками вирощує регіональних лідерів, які не обтяжені ідеями єдиної держави

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Почитайте свежего Кадырова: он жестко и безапелляционно заявил, что Чечня более не является территорией России. В этой республике очень скоро окончательно перестанут действовать Конституция и другие законы РФ, которые устанавливают, например, право на свободное перемещение граждан, товаров и услуг по ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ страны. Просто внимательно прочитайте эти тексты.



Собственно, всемерное поощрение гипер-автономии удельного княжества «Чечня» со стороны президента РФ Владимира Путина и постоянная подпитка режима Рамзана Кадырова федеральными деньгами в обмен на его ЛИЧНУЮ лояльность не могла не привести к нарастанию сепаратистских настроений в определенной части региональной элиты, уверовавшей в полную свободу своих действий в республике без оглядки на Россию. Время от времени, притворно «забывая» о политесе, Кадыров «срывается на крик» и утверждает очевидное: Чечня — практически суверенное государство с режимом жесткой личной власти, не ограниченной ни Конституцией, ни другими обязательствами со стороны федерального центра. Вспомните, как Кадыров уже угрожал применением оружия на поражение в случае любых мероприятий федеральных силовых служб на территории республики без согласования чуть ли не с ним лично. Просто представьте, как оперативно-следственная группа ФСБ и СКР часами томится в приемной, к примеру, губернатора Рязанской области, чтобы получить его добро на обыск или задержание какого-нибудь грабителя или рэкетира, натворившего дел в Подмосковье. И то не было оговоркой или пустой угрозой. Посмотрите на беззубые, даже трусливые действия СКР по расследованию убийства Немцова, когда грозные следователи месяцами не могли получить доступ к заурядным сотрудникам чеченской полиции, подозреваемых в организации этого преступления. Просто следователи очень хорошо понимали, что они скорее получат пулю в лоб, нежели возможность беспрепятственно задержать или допросить кадыровцев, явно причастных к убийства политика. Не очень давно горел синим пламенем(и полностью выгорел) офис правозащитников в Грозном, еще раньше «неизвестные» остановили на дороге из Чечни в Ингушетию микроавтобус с журналистами и правозащитниками, избили их и сожгли несчастное авто. Конечно, в обоих случаях виновных «не нашли», хотя и ежу понятно, кто и по чьему приказу это сделал. Ни Генпрокуратура, ни СКР ничего сделать не смогли: чужая территория!

Собственно говоря, Чечня давно де-факто отделилась от России: своя армия, полиция, прокуроры, судьи, свои законы, полная исламизация всей государственной системы и общественной жизни (вспомните коллективные намазы в том же МВД). Но некоторые приличия долгое время соблюдались: все-таки почти 90% бюджета республики — дотации от налогоплательщиков России. Плюс здесь же, в России, основная «кормовая база» для бизнес-интересов значительной чеченской региональной элиты. Понятно, что в случае попыток сокращения финансовых вливаний в Чечню Россию могут ожидать большие проблемы: ими Кадыров умело запугивает и даже шантажирует Кремль, который все меньше и меньше контролирует процессы на Кавказе и готов разменять принципы федерализма на временную отсрочку неизбежного: отделения Чечни от России при грядущей смене (или заметном ослаблении) власти.

По сути Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов, создавая опасные предпосылки для будущего территориального кризиса страны. Вспомните, кто в 1991 растаскивал СССР по «территориальным квартирам»? Члены Политбюро ЦК КПСС, верные «ленинцы» и «интернационалисты», выждавшие удобного момента, чтобы прибрать к рукам огромные жирные куски ослабевшей империи. Почему Вы думаете, что, не дай Бог, с Россией обойдутся по-другому?! Всегда найдутся «верные путинцы», желающие в мутной воде грядущего политического кризиса поймать свою крупную рыбину в виде национальной республики или суверенного «паханата». Ну, а Кадыров, делая заявления «на грани фола» (на самом деле давно за его гранью) просто грамотно и хладнокровно «прокачивает» пределы допустимого. Завтра он запретит въезд в Чечню отдельным гражданам России, потом введет законы шариата. Потом примет собственную Конституцию с собственным пожизненным правлением, установит пограничные столбы и пропускные пункты. А мы будем покорно наблюдать, как под истошные крики о патриотизме, возрождении державы и вставании с колен с ведома и согласия Кремля вершится территориальный раздел российского государства. И делать вид, что ничего особенного не происходит.

Джерело: Эхо Москвы

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