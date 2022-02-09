Евакуація американців з України: ЗМІ дізналися план Пентагону

До роботи над українським планом залучено деяких воєначальників, які також були задіяні в кабульській місії з вивезення громадян США

Адміністрація Байдена намагається уникнути повторення ситуації з евакуацією американців з Афганістану у 2021 році, пише ЗМІ

Білий дім схвалив розроблений Пентагоном план на випадок того, що американці вирішать покинути Україну, якщо почнеться війна. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників.

В Україні зараз перебуває близько 30 тис. американців, розповіли співрозмовники видання. План передбачає, що в разі потреби допомагати в їхній евакуації будуть військовослужбовці з 82 повітряно-десантної дивізії армії США, розміщені в Польщі. План Пентагону передбачає, що найближчими днями вони почнуть створювати контрольно-пропускні пункти, наметові табори та інші тимчасові споруди на польсько-українському кордоні.

Американським військовим при цьому не дозволено проникати на територію України, вивозити американців звідти або здійснювати польоти з території України, наголосили джерела WSJ. Завдання військових у разі війни у тому, щоб надати Польщі матеріально-технічну підтримку та допомогти скоординувати евакуацію американців, які прибудуть до цієї країни з України, сказали джерела.

Адміністрація Джо Байдена намагається уникнути повторення ситуації, що сталася в Афганістані у 2021 році, пише ЗМІ. Джерела в міністерстві оборони США сказали газеті, що до роботи над українським планом залучено деяких воєначальників, які також були задіяні в кабульській місії. За даними WSJ, це як мінімум два генерали, які відіграли важливу роль в евакуації американців із Афганістану.

«Кожен занурений в евакуацію з Афганістану переконаний, що вона була визначною, але хаотичною. Це був безладний вихід. Ми не хочемо хаотичного відходу з України», – сказав WSJ чиновник Пентагону.

Інші співрозмовники газети зазначили, що розробити план евакуації з України було розсудливо незалежно від того, що сталося в Афганістані. Вони також наголосили, що ситуація в Афганістані, який був стрімко захоплений рухом «Талібан», відрізняється від того, що відбувається в Україні.

Держдепартамент не став коментувати плани Пентагону, але нагадав, що посольство рекомендувало американцям покинути Україну. Білий дім раніше закликав не порівнювати Україну з Афганістаном.

«Дуже важливо розділяти ці дві країни, – заявила у вівторок прессекретарка Білого дому Джен Псакі. – Ми не перебуваємо у стані 20-річної війни, а американські війська не перебувають на Україні. Це зовсім інша річ».

Як відомо, 26 січня США закликали своїх громадян вже виїжджати з України. До цього з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

Натомість МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів.

До слова, уряд Нової Зеландії рекомендує своїм громадянам покинути Україну. Цього тижня прем'єр Австралії закликав співвітчизників негайно покинути Україну.

Міністерство закордонних справ Канади також оголосило про відкликання другорядних співробітників і членів сімей працівників посольства в Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік».

Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри».