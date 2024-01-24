У пошуках «честі і гідності»: ексмер Ірпеня Карплюк подав на мене до суду

«Біличанський ліс – це вже не лише про екологію»

Що ж турбує ексмера Ірпеня?

Ексмер Ірпеня і фігурант низки журналістських антикорупційних розслідувань Володимир Карплюк подав на мене до суду. Хоче, аби я спростувала інформацію, яку написала у своїй авторській колонці на «Главкомі». Мова йшла про те, як через «консерви Дубінського» справа по Біличанському лісу дійшла до Верховного Суду.

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До речі, уже майже всіх депутатів облради, яких завів Дубінський, партія відкликала. Але в інших місцевих радах Київщини їх ще повно і їхня роль, коли стосується дерибанів може бути вирішальною.

Що ж турбує ексмера Ірпеня? Карплюка непокоїть фраза:

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«За дерибаном стоїть колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк та його команда з «Нових облич», а також «батьківщинівці».»

Ну, ще 12 років тому у ЗМІ писали про те, що Карплюк має землю в лісі разом з депутатом Коцюбинської селищної ради Владиславом Євстєвєєвим.

У 2013 році прокурор Ірпеня заявив на засіданні підкомітету, що у власності Владислава Євстєфєєва перебуває майже 100 ділянок, із тих, що роздерибанили у 2008 році в Коцюбинській раді.

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«Я Вам поясню, чого він так захищає і так говорить, що всі неправі, крім нього. У громадянина Євстифєєва перебуває у власності близько 100 земельних ділянок», – цитата прокурора.

Цей Євстєфєєв балотувався у депутати Коцюбинської ради у 2020 році і представляв партію … «Нові обличчя». Несподіваний збіг. Так хто ж стоїть за дерибаном?

Більше того, «Наші гроші» теж писали про те, що Євстєфєєв пов’язаний з дерибаном Біличанського лісу. Мова тоді йшла про кооператив, на який завели 109 га (!!!) лісу.

І от у цьому кооперативі «Наші гроші» виявили брата Євстєфєєва.

Що хочу сказати. Я – виборець 95 округу. Того самого, по якому Володимир Карплюк балотувався до Верховної Ради у 2019 році і програв ці вибори. Так само я є виборцем Бучанського району, а Карплюк у 2020 році балотувався до Бучанської райради, але від цього мандату він відмовився. (Просто після того, як був мером і ходить тепер у суди, видно, зробив умовивід і робить все руками своєї команди). Але Карплюк все ще залишається головою політичної партії «Нові обличчя».

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Як громадянин, виборець, я маю право писати у розділі «Думки в голос» те, що вважаю суспільно важливим.

Біличанський ліс – це вже не лише про екологію. Після того, як він допоміг ЗСУ боронити Київ, бо лінія оборони проходила по лісу і річці Ірпінь, всі мають зрозуміти, що це те, що нам треба зберегти.

Суддя, яка слухатиме справу в Ірпені – Яна Третяк. Вона ж слухає і позов у іншій справі. Там, де народний депутат «Слуг народу» Олександр Горобець теж хоче відстояти «честь і гідність», бо йому не подобається те, що я пишу про нього і його взаємодію із дерибанниками Біличанського лісу.

Примітно, що Горобця в цій справі представляє Яна Городок – депутатка «Слуг народу» в Ірпінській раді. Та сама, що голосувала разом з «Новими обличчями» за забудову заплави біля Стоянки, Романівки, забудову табору Восток та інші маркерні питання, за що і стала кандидаткою на відкликання.

Відкликати депутатів має політрада. І тут значну роль грає голова осередку партії в області – народний Андрій Мотовиловець. Той самий, який написав офіційного листа, аби підтримували кандидатуру «Нових облич» на посаду секретаря у Бородянці.

То чи буде відкликати він тих депутатів Ірпінської міської ради, які допомагають «Новим обличчям» голосами у земельних та інших питаннях? Ось як за ці ж питання в Ірпені голосували представники «Нових облич».