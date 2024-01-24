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Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

У пошуках «честі і гідності»: ексмер Ірпеня Карплюк подав на мене до суду

glavcom.ua
«Біличанський ліс – це вже не лише про екологію»

Що ж турбує ексмера Ірпеня?

Ексмер Ірпеня і фігурант низки журналістських антикорупційних розслідувань Володимир Карплюк подав на мене до суду. Хоче, аби я спростувала інформацію, яку написала у своїй авторській колонці на «Главкомі». Мова йшла про те, як через «консерви Дубінського» справа по Біличанському лісу дійшла до Верховного Суду. 

До речі, уже майже всіх депутатів облради, яких завів Дубінський, партія відкликала. Але в інших місцевих радах Київщини їх ще повно і їхня роль, коли стосується дерибанів може бути вирішальною.

Що ж турбує ексмера Ірпеня? Карплюка непокоїть фраза: 

«За дерибаном стоїть колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк та його команда з «Нових облич», а також «батьківщинівці».»

Ну, ще 12 років тому у ЗМІ писали про те, що Карплюк має землю в лісі разом з депутатом Коцюбинської селищної ради Владиславом Євстєвєєвим.

У 2013 році прокурор Ірпеня заявив на засіданні підкомітету, що у власності Владислава Євстєфєєва перебуває майже 100 ділянок, із тих, що роздерибанили у 2008 році в Коцюбинській раді. 

«Я Вам поясню, чого він так захищає і так говорить, що всі неправі, крім нього. У громадянина Євстифєєва перебуває у власності близько 100 земельних ділянок», – цитата прокурора.

Цей Євстєфєєв балотувався у депутати Коцюбинської ради у 2020 році і представляв партію … «Нові обличчя». Несподіваний збіг. Так хто ж стоїть за дерибаном?

Більше того, «Наші гроші» теж писали про те, що Євстєфєєв пов’язаний з дерибаном Біличанського лісу. Мова тоді йшла про кооператив, на який завели 109 га (!!!) лісу.

І от у цьому кооперативі «Наші гроші» виявили брата Євстєфєєва.

У пошуках «честі і гідності»: ексмер Ірпеня Карплюк подав на мене до суду фото 1

Що хочу сказати. Я – виборець 95 округу. Того самого, по якому Володимир Карплюк балотувався до Верховної Ради у 2019 році і програв ці вибори. Так само я є виборцем Бучанського району, а Карплюк у 2020 році балотувався до Бучанської райради, але від цього мандату він відмовився. (Просто після того, як був мером і ходить тепер у суди, видно, зробив умовивід і робить все руками своєї команди). Але Карплюк все ще залишається головою політичної партії «Нові обличчя».

Як громадянин, виборець, я маю право писати у розділі «Думки в голос» те, що вважаю суспільно важливим. 

Біличанський ліс – це вже не лише про екологію. Після того, як він допоміг ЗСУ боронити Київ, бо лінія оборони проходила по лісу і річці Ірпінь, всі мають зрозуміти, що це те, що нам треба зберегти.

Суддя, яка слухатиме справу в Ірпені – Яна Третяк. Вона ж слухає і позов у іншій справі. Там, де народний депутат «Слуг народу» Олександр Горобець теж хоче відстояти «честь і гідність», бо йому не подобається те, що я пишу про нього і його взаємодію із дерибанниками Біличанського лісу. 

Примітно, що Горобця в цій справі представляє Яна Городок – депутатка «Слуг народу» в Ірпінській раді. Та сама, що голосувала разом з «Новими обличчями» за забудову заплави біля Стоянки, Романівки, забудову табору Восток та інші маркерні питання, за що і стала кандидаткою на відкликання. 

У пошуках «честі і гідності»: ексмер Ірпеня Карплюк подав на мене до суду фото 2

Відкликати депутатів має політрада. І тут значну роль грає голова осередку партії в області – народний Андрій Мотовиловець. Той самий, який написав офіційного листа, аби підтримували кандидатуру «Нових облич» на посаду секретаря у Бородянці. 

У пошуках «честі і гідності»: ексмер Ірпеня Карплюк подав на мене до суду фото 3

То чи буде відкликати він тих депутатів Ірпінської міської ради, які допомагають «Новим обличчям» голосами у земельних та інших питаннях? Ось як за ці ж питання в Ірпені голосували представники «Нових облич».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мер Київщина Ірпінь

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