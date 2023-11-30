Головна Думки вголос Ірина Федорів
search button user button menu button
Ірина Федорів

Через «консерви» Дубінського справа щодо Біличанського лісу дійшла до касації

glavcom.ua
«Через те, що йде боротьба за ліс, мешканці селища Коцюбинське, яке є анклавом, опинилися у заручниках»
фото з відкритих джерел

«Якби не рішення облради у 2021 році, ми би не витрачали час у судах»

27 листопада Верховний Суд відкрив провадження за позовом Коцюбинської селищної ради. Селищний голова Сергій Даніш («Слуга народу»), який отримав у цьому лісі протиправно ділянку, вирішив оскаржити рішення апеляційної інстанції – у вересні судді задовольнили позовні вимоги Києва і рішення вступило у силу: не можна було забирати Біличанський ліс до складу Коцюбинського. 

Тут треба додати, що у 2014 році, після втечі держзрадника Януковича, був підписаний президентський указ і ліс отримав найвищий рівень захисту – статус національного парку. У додатку до указу є схема, де червоним позначена межа міста Києва. І Київ, і область поставили свої підписи, питань до схеми ні у кого не було.

І це не просто ліс, який досі долає наслідки чорнобильської катастрофи. Це той ліс, який став лінією оборони Києва. Коцюбинська рада його намагається забудувати з 2008 року, коли ділянки роздали депутатам, їхнім родичам та міфічним кооперативам. За дерибаном стоїть колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк та його команда з «Нових облич», а також «батьківщинівці». 

Прокуратура всі ці 15 років, як і судова система, витрачає ресурси аби захистити ліс, а ті, хто хоче його забудувати, придумують все нові і нові схеми. І коли у них почали через суд забирати ділянки, вони вирішили спробувати захопити ліс через рішення облради.

Активні дії розпочалися, коли у 2021 році нам вдалося дотиснути винесення межі нацпарку у натурі – вона стала видимою на кадастровій карті.

Яка роль «консервів» Дубінського?

На місцевих виборах 2020 року Олександра Дубінського, якого звинувачують у держзраді, «Слуги народу» зробили «куратором». Тобто він вирішував, хто іде у партійних списках до місцевих рад і на посади мерів. Допомагав йому у цьому нардеп, «слуга» Артем Культенко, який у парламенті обстоює інтереси ФСБ у рясах. 

Тоді були домовленості із місцевими забудовниками і у низці громад від «Слуг народу» балотувалися їхні представники. Таке партнерство було і з партією Карплюка «Нові обличчя».

Два роки тому депутати Київської облради затвердили нову схему Київщини. Вони вирішили захопити у Києва мало не половину Святошиського району. Звісно нікого не цікавила територія, яка вже забудована. Треба виключно територія Біличанського лісу.

Депутати проголосували попри те, що на урядовій схемі, яка була затверджена після нового районування, Коцюбинське було анклавом, а ліс – територією столиці.

Тоді новий очільник осередку «Слуг» на Київщині, нардеп Андрій Мотовиловець пообіцяв, що буде інше рішення облради – депутати переголосують. Попереднє рішення він назвав ганебним. Це були його офіційні слова на засіданні профільного підкомітету.

Але ж в облраді були ті, кого туди поставив Дубінський, а не Мотовиловець. І тому під час переголосування «Слуги народу» не дали голоси і через них питання не пройшло (ЄС і «За майбутнє», як і обіцяли, голосували). Так вдалося викрити «консерви» Дубінського. І партія їх могла би одразу відкликати, бо у 2021 році у них вже не було імунітету, який триває рік після виборів.

На основі рішення облради потім Бучанська райрада і Коцюбинське теж понаприймали своїх рішень. Тобто, якби не рішення облради у 2021 році, ми би не витрачали часові ресурси у судах. Принаймні у цій справі.

Зараз «слуги» обіцяють відкликати «консерви» Дубінського, принаймні з облради. Але поки це схоже більше на косметичні рішення, бо заявлені списки – неповні.

Ті, хто знають у місцевих радах депутатів, які є «консервами» Дубінського, мають збирати про них відповідну інформацію і передавати її політраді з вимогою відкликати.

Що треба робити зараз?

Поки політрада буде розбиратися з консервами Дубінського на Київщині, головна боротьба за ліс буде у судовій площині. І тут і КМДА, і прокуратура, і Міндовкілля, і КП «Святошинське ЛПГ», як і в апеляції, мають забезпечити таке ж гідне представництво, щоби коли оголосять «Іменем України», нам було чим пишатися.

Громадськість і ЗМІ мають забезпечувати максимальне висвітлення цієї суспільно важливої справи.

Але є ще те, що мав би давно зробити парламент. Межі населених пунктів може встановити Верховна Рада. Через те, що йде боротьба за ліс, мешканці селища Коцюбинське, яке є анклавом, опинилися у заручниках. Хоча на слуханнях 61% проголосував за приєднання до Києва.

У нас досі невирішені проблеми і з транспортом, і з освітою і з медициною. Останнє – найгірше, бо ургентна допомога може бути надана запізно. І є випадки, коли швидка не довозить.

Через «консерви» Дубінського справа щодо Біличанського лісу дійшла до касації фото 1

От графіка, скільки везуть зараз областю мешканців селища і те, як швидко можна було би відвезти їх у найближчі лікарні Києва. 

Але ж ми досі у складі області. Тому швидка їде тільки в область, через Київ.

І поки не вирішується це питання, боротьба за ліс вийшла на свій новий абсурдний рівень не лише у судах. Область вже намагається забрати у Києва трасу Новобіличі – Ірпінь (Р-30). 

Через «консерви» Дубінського справа щодо Біличанського лісу дійшла до касації фото 2

Це і можливість захопити ліс, і можливість контролювати зовнішню рекламу на трасі, що стратегічно важливо, зважаючи на те, що вертикаль президента в області готує політичні паспорти – ознака підготовки до виборів.

Звісно, хіба проблеми з ургентною медичною допомогою настільки важливі, як контроль за рекламою вздовж траси чи дерибан лісу?

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: прокуратура Верховна Рада Київщина Ірпінь Олександр Дубінський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
8 листопада, 21:00
Це була одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу
Рада скасувала мораторій на податкові перевірки бізнесу
9 листопада, 13:14
У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
26 листопада, 00:51
Окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала вранці Київ
11 листопада, 09:26
ООН вже давно викреслила канабіс з переліку наркотичних засобів
Парламент може легалізувати канабіс найближчим часом: названо терміни
7 листопада, 13:20
«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів
«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів
16 листопада, 11:49
Енергетики проводять роботи з відновлення електропостачання столиці
Через обстріл центр Києва лишився без світла
25 листопада, 08:34
Унаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на підприємстві
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
25 листопада, 10:13
Доступ до реєстру педофілів матиме визначене законодавством коло осіб
В Україні з’явився реєстр педофілів
Вчора, 19:55

Ірина Федорів

Через «консерви» Дубінського справа щодо Біличанського лісу дійшла до касації
Через «консерви» Дубінського справа щодо Біличанського лісу дійшла до касації
Шуфричіада. Хроніка усунення представника ОПЗЖ від головування у комітеті з питань свободи слова
Шуфричіада. Хроніка усунення представника ОПЗЖ від головування у комітеті з питань свободи слова
Спецпроєкт під вибори: кому потрібен Дубінський у красивій обгортці?
Спецпроєкт під вибори: кому потрібен Дубінський у красивій обгортці?
Рускій воєнний корабль, іді нах*й! Як за рік слова прикордонника вплинули на нас та світову дипломатію?
Рускій воєнний корабль, іді нах*й! Як за рік слова прикордонника вплинули на нас та світову дипломатію?
Як День Соборності став протидією російській пропаганді
Як День Соборності став протидією російській пропаганді
Автомобільні скандали Атрошенка і Тимошенка. На все воля Банкової
Автомобільні скандали Атрошенка і Тимошенка. На все воля Банкової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
12K
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
7581
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
7083
РФ завезла на окуповані території понад 100 тис. мігрантів з Азії: названо мету
5570
Стало відомо, чим отруїли дружину Буданова
4555
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко летить у Вашингтон
Сьогодні, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua