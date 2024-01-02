Внаслідок ворожої атаки два райони Київщини залишились без світла
Відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах
Через ракетну атаку РФ сьогодні, 2 січня, на Київщині спостерігаються перебої зі світлом у двох районах. Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.
«Київщина: через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.
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