Внаслідок ворожої атаки два райони Київщини залишились без світла

Відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах

Через ракетну атаку РФ сьогодні, 2 січня, на Київщині спостерігаються перебої зі світлом у двох районах. Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Київщина: через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.