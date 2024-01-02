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Внаслідок ворожої атаки два райони Київщини залишились без світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Внаслідок ворожої атаки два райони Київщини залишились без світла
Щойно безпекова ситуація дозволить, електропостачяння буде відновлено
фото ілюстративне

Відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах

Через ракетну атаку РФ сьогодні, 2 січня, на Київщині спостерігаються перебої зі світлом у двох районах. Про це повідомляє  пресцентр ДТЕК.

«Київщина: через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

Теги: електроенергія Київщина

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