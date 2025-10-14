Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії

Речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що «такі обмеження не сприяють міжособистісним контактам»

Провідні авіаперевізники Китаю звернулися до адміністрації президента США із закликом не запроваджувати заборону на польоти над територією Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Авіакомпанії попереджають, що такий крок призведе до збільшення тривалості рейсів, зростання вартості квитків і можливих порушень у роботі окремих міжнародних маршрутів.

Минулого тижня Міністерство транспорту США запропонувало обмежити польоти китайських перевізників над російським повітряним простором на маршрутах до і з Америки. Відомство пояснило, що використання коротших маршрутів через Росію створює для американських авіакомпаній «нерівні умови конкуренції».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у березні 2022 року Вашингтон заборонив російським літакам літати над територією США. У відповідь Москва закрила свій повітряний простір для американських та більшості західних перевізників.

Китайські авіакомпанії, на відміну від них, продовжують літати над Росією, що дає їм конкурентну перевагу на ринку міжнародних перевезень.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю, коментуючи ситуацію, заявив, що «такі обмеження не сприяють міжособистісним контактам» і закликав США не вдаватися до політизації авіаційних питань.

Нагадаємо, у четвер адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до США.

Американські авіакомпанії вже давно критикують рішення дозволяти китайським перевізникам літати над територією Росії на маршрутах до США, оскільки це дає їм перевагу у вигляді скороченого часу польоту та меншої витрати палива, що знижує витрати.

Міністерство транспорту США у четвер заявило у своєму проєкті розпорядження, що поточна ситуація є «несправедливою і призвела до значних негативних наслідків для конкурентоспроможності американських авіаперевізників».

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року.

У своїй публікації Трамп заявив, що Китай прийняв вкрай агресивну позицію на міжнародному ринку, оголосивши про введення експортних обмежень на більшість продукції, яку вони виробляють, що негативно вплине на всі країни без винятку.