Головна Світ Політика
search button user button menu button

Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії
фото: Вікіпедія

Речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що «такі обмеження не сприяють міжособистісним контактам»

Провідні авіаперевізники Китаю звернулися до адміністрації президента США із закликом не запроваджувати заборону на польоти над територією Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Авіакомпанії попереджають, що такий крок призведе до збільшення тривалості рейсів, зростання вартості квитків і можливих порушень у роботі окремих міжнародних маршрутів.

Минулого тижня Міністерство транспорту США запропонувало обмежити польоти китайських перевізників над російським повітряним простором на маршрутах до і з Америки. Відомство пояснило, що використання коротших маршрутів через Росію створює для американських авіакомпаній «нерівні умови конкуренції».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у березні 2022 року Вашингтон заборонив російським літакам літати над територією США. У відповідь Москва закрила свій повітряний простір для американських та більшості західних перевізників.

Китайські авіакомпанії, на відміну від них, продовжують літати над Росією, що дає їм конкурентну перевагу на ринку міжнародних перевезень.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю, коментуючи ситуацію, заявив, що «такі обмеження не сприяють міжособистісним контактам» і закликав США не вдаватися до політизації авіаційних питань.

Нагадаємо, у четвер адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до США. 

Американські авіакомпанії вже давно критикують рішення дозволяти китайським перевізникам літати над територією Росії на маршрутах до США, оскільки це дає їм перевагу у вигляді скороченого часу польоту та меншої витрати палива, що знижує витрати.

Міністерство транспорту США у четвер заявило у своєму проєкті розпорядження, що поточна ситуація є «несправедливою і призвела до значних негативних наслідків для конкурентоспроможності американських авіаперевізників».

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року. 

У своїй публікації Трамп заявив, що Китай прийняв вкрай агресивну позицію на міжнародному ринку, оголосивши про введення експортних обмежень на більшість продукції, яку вони виробляють, що негативно вплине на всі країни без винятку.

Теги: росія США Китай авіаперевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головною темою з РФ, яка долітає до нас, є проблеми з паливом
Накопичувальний ефект поганих новин для Росії
26 вересня, 18:31
Контроль санкцій – ключ до зупинки російської армії
Це дозволяє Росії воювати далі
7 жовтня, 15:18
Владислав Власюк вважає, що максимально повна заборона віз була б справедливішою
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
23 вересня, 18:08
Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 «посадовці» місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і «судових органів» країни-агресора
СБУ оголосила підозру 147 поплічникам РФ у Криму, 32 – засуджено
22 вересня, 14:41
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
3 жовтня, 05:51
У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу
У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу
3 жовтня, 02:26
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
4 жовтня, 04:15
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
Куйбишевський НПЗ після атаки дронів
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
20 вересня, 13:12

Політика

Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії
Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії
Трамп назвав Іспанію єдиним відстаючим членом НАТО
Трамп назвав Іспанію єдиним відстаючим членом НАТО
Трамп розкрив втрати РФ на війні та заявив, що Україна вразила світ своєю стійкістю
Трамп розкрив втрати РФ на війні та заявив, що Україна вразила світ своєю стійкістю
На Мадагаскарі військові заявили про захоплення влади після втечі президента
На Мадагаскарі військові заявили про захоплення влади після втечі президента
Глава ОБСЄ призначив спецпредставницю з питань викрадених українських дітей
Глава ОБСЄ призначив спецпредставницю з питань викрадених українських дітей
Макрон пообіцяв розпустити парламент у разі вотуму недовіри новому уряду
Макрон пообіцяв розпустити парламент у разі вотуму недовіри новому уряду

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua