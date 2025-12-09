Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
Чому Путін оголосив про військові збори

Навіщо Путін оголосив про військові збори у грудні 2025 року
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Путін і військові збори. Це ще не мобілізація

Отже, Володимир Путін підписав указ про призов громадян, які перебувають у запасі, на військові збори. І вже після новорічних свят частину «цивільних» почнуть наполегливо запрошувати одягти військову форму.

Перша можлива реакція в Україні – це міркування про мобілізацію. Однак поки що її немає. Це щорічний указ про призов резервістів. І навіть його текст мало змінюється – п.2 і п.3 (всього їх 4) останні 5 років йдуть під грифом «для службового користування».

Але є різниця з попередніми – це дата. Зазвичай такі укази підписувалися у кінці зими – на початку весни. І, відповідно, збори проводилися влітку-восени. Цього разу 2026 рік не настав, а указ вже є. Тобто призивати формально можуть почати відразу після новорічних свят.

Питання у кількості і в які підрозділи в першу чергу. Адже за російським законодавством призивати громадянина на збори можна не частіше 1 разу на три роки. І відповідно, кожен рік має свою специфіку.

У даному випадку можна припустити, що резервістами на певний час будуть закривати «дірки» в протиповітряній обороні. Ті ж мобільні вогневі групи. Або розрахунки комплексів ППО на території РФ.

Чи потраплять «резервісти» на фронт, у ту ж піхоту? Безпосередньо навряд чи. Але під час зборів це вкрай зручний період для вербування на контракт. Крім того, такими «резервістами» можна тимчасово укомплектувати частини вздовж кордону. А звільнений особовий склад – на фронт.

Тому підписання такого указу свідчить про бажання Путіна підтримувати темпи тиску на фронті у січні-лютому 2026 року. Далі у Кремля є великі надії на провал фінансування України партнерами (дійсно, ключові рішення про бюджети на 2026 рік для нашої країни поки не прийняті). І якщо просідання буде, то ефект настане в березні-квітні.

Якщо ж ні – до березня точно пройде один (а можливо і два) раунди переговорів Трампа і Сі. На якому буде обговорюватися питання України. І, відповідно, можливі нові рамки для переговорного треку.

До цього моменту Путін хоче продемонструвати «перемогу на землі». Тобто зайняти кілька відносно великих населених пунктів. І паралельно завдати максимальної шкоди українській енергетиці та транспортній інфраструктурі. Це базова логіка указу у грудні. Але це також може бути підготовкою до проведення мобілізації у РФ. Однак не раніше лютого 2026 року. Ось так.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
