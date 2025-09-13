Китай вважає інцидент із дронами в Польщі наслідком поширення кризи в Україні

Представник Китаю на Радбезі ООН Ген Шуан закликав усі сторони зберігати спокій та уникати ескалації

На засіданні Ради Безпеки ООН заступник постійного представника Китаю при організації Ген Шуан заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі є результатом поширення кризи в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

За словами Шуана, інцидент з дронами – це наслідок поточної ситуації, і він закликав усі сторони зберігати спокій та уникати ескалації. Представник Китаю наголосив на важливості вирішення суперечок через діалог, щоб запобігти розширенню конфлікту.

Китайський дипломат підкреслив, що будь-яке непорозуміння чи неправильна оцінка може поглибити недовіру, а будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію.

Ген Шуан резюмував позицію Китаю, закликавши дотримуватися трьох принципів:

Не допускати поширення конфлікту за межі поля бою.

Не вдаватися до ескалації.

Не допускати розпалення конфлікту з боку жодної сторони.

Він також додав, що зараз потрібна добра воля, а не ворожнеча, і закликав до взаємного компромісу.

Раніше на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації