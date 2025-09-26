Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік»

Офіційно «Орєшнік» поставлений на озброєння у 2024 році

Голова МЗС Білорусі: Ми не вплутуємося в бездумну гонку озброєнь

Білорусь нібито змушено розмістити на своїй території «Орєшнік», щоб гарантувати свою безпеку. Про це заявив міністр закордонних справ республіки Максим Риженков, передає «Главком».

Глава МЗС виступив на пленарному засіданні високого рівня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на честь Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

«Нам не залишили вибору. Білорусь була змушена розмістити у себе російську тактичну ядерну зброю, щоб гарантувати свою безпеку. У цих же цілях на території Білорусі будуть розміщені російські балістичні ракети «Орєшнік». Ми не вплутуємося в бездумну гонку озброєнь, ми не провокуємо подальшу конфронтацію», – наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував цю інформацію: «Білорусь розмістила в себе інформаційну операцію Росії під назвою «Орєшнік», другий пуск якого був невдалий – він не полетів навіть в свій час. Але про це росіяни нікому не розказали».

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року. Використовувати цю ракету планують у разі агресії проти Білорусі або Росії.

Нагадаємо, у липні Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало перелік компаній оборонно-промислового комплексу Росії, які задіяні у виробництві балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це «Главкому» повідомив тимчасово виконувач обов’язки розвідки Олег Чорний у відповіді на запит.

Наприкінці червня 2025 року диктатор Володимир Путін повідомив, що Росія розгортає серійне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік».