Кім Чен Ин проводить масові чистки в КНДР: кого і за що карають

Відділ пропаганди та агітації партії зазнав найбільших звільнень під час цієї хвилі чисток

Кім Чен Ин розпочав масштабні чистки після візиту до Пекіна

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ініціював масштабні «кадрові перевірки» та чистки серед партійних і урядовців після свого повернення з поїздки до Китаю. Репресії торкнулися багатьох відомств – від відділу пропаганди до Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на dailynk.com.

За словами високопоставленого джерела в Пхеньяні, перевірки, які проводить організаційно-керівний відділ партії, покликані оцінити, наскільки сумлінно керівники виконували свої обов'язки під час відсутності Кім Чен Ина.

Хто постраждав

Відділ пропаганди та агітації. Найбільше звільнень зафіксовано саме тут. Чиновники, відповідальні за створення документальних кадрів візиту Кіма до Китаю, були розкритиковані за те, що їхній контент виглядав «позбавленим ентузіазму та щирості» порівняно з висвітленням у китайських ЗМІ.

Оборонний сектор. Посадовців, відповідальних за розробку озброєнь, звільнили або засудили до «революціонізації» (примусових робіт). Зазначається, що Кім Чен Ин наказав прискорити військово-технічне співробітництво з Китаєм, побачивши передове китайське озброєння на військовому параді. Після візиту Кім Чен Ина влада Північної Кореї погодилася співпрацювати з Китаєм щодо деталей для машин та матеріалів, але відповідні відомства, включаючи департамент військової промисловості та генеральне бюро ракет, не змогли подавати керівництву належним чином підготовлені робочі плани у встановлений термін, що викликало серйозну критику.

«Кім пожертвував усім і досяг результатів під час свого візиту до Китаю, але працівники, які мали б негайно втілити ці результати на практиці, були ліниві та не виконували свою роботу належним чином, що зрештою призвело до покарання», – сказало джерело, яке знайоме із перебігом подій.

Міністерство закордонних справ. Тут було звільнено трьох чиновників за порушення протоколу під час візиту.

«Кім Чен Ин дорікнув посадовцям, сказавши: «Коли я докладав дипломатичних зусиль для людей під палючим сонцем на площі Тяньаньмень, ви, товариші, не виконували своїх обов’язків. Ви не змогли ретельно розкрити кожну ідеологічну волю нашої партії», – зазначило видання. «В результаті багато працівників відділу відеомонтажу Центрального корейського телебачення та відділу партійної пропаганди та агітації були відсторонені від роботи або зазнали покарання», – йдеться у статті.

До слова Кім Чен Ин під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні заявив, що Північна Корея продовжить підтримувати Китай «у захисті суверенітету, території та інтересів розвитку Китаю».

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю».



Джерело повідомляє, що зараз чиновники в усіх відомствах «мовчать як риба об лід», оскільки перевірки є всеосяжними.