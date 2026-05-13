CNN: Ізраїль стурбований тим, що Трамп укладе «погану угоду» з Іраном

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу наполягає на продовженні війни в Ірані до повного досягнення стратегічних цілей
Ізраїль переживає, що потенційна угода може обмежити ядерну програму Ірану лише частково та проігнорувати розвиток балістичних ракет та фінансування регіональних проксі-угруповань

В Ізраїлі зростає занепокоєння, що американський президент Дональд Трамп може підписати з Тегераном угоду, яка не усуне фундаментальні причини нинішньої війни. Як повідомляє CNN, ізраїльська сторона побоюється сценарію, за якого США погодяться на часткові поступки лише задля швидкого завершення переговорів. Про це пише «Главком».

Головним ризиком Тель-Авів вважає формат документа, що може обмежити ядерну програму Ірану лише частково, повністю ігноруючи при цьому розвиток балістичних ракет та фінансування регіональних проксі-угруповань. У такому разі Ізраїль вважатиме підсумки війни незавершеними, оскільки загроза його безпеці з боку мережі маріонеток Тегерана залишиться актуальною.

Незважаючи на запевнення Вашингтона щодо контролю над запасами збагаченого урану, ізраїльські джерела наголошують на критичній важливості ракетного питання. Чиновники застерігають: будь-яка угода, що послабить економічні санкції без демонтажу ключових військових спроможностей Ірану, лише стабілізує чинний режим і надасть йому фінансові ресурси для відновлення сил.

Ця ситуація демонструє суттєві розбіжності в цілях союзників. Дональд Трамп прагне уникнути подальшого втягування США у бойові дії, тоді як прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу наполягає на продовженні тиску до повного досягнення стратегічних цілей війни. Таким чином, ізраїльська сторона побоюється, що прагнення Білого дому до швидкої дипломатичної перемоги може відбутися за рахунок довгострокової безпеки регіону.

Раніше повідомлялося, що напруженість між Ізраїлем та Іраном вийшла на новий рівень секретності та географічного охоплення. За даними розслідування The Wall Street Journal, ізраїльські військові розгорнули таємний логістичний та бойовий центр безпосередньо в іракській пустелі. Цей об'єкт став ключовим елементом у стратегії Єрусалима щодо стримування Тегерана, забезпечуючи підтримку авіації та спецпризначенців у самому серці регіону. 

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна повинна поступово відмовитися від американської військової допомоги. 

«Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансову складову нашої військової співпраці. Бо ми отримуємо $3,8 млрд на рік. І я вважаю, що настав час нам відмовитися від решти військової підтримки», – каже він.

