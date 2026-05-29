Україна завдала серії ударів по військових об'єктах РФ у Криму та на Донеччині

Єгор Голівець
Генштаб повідомив про успішне ураження важливих цілей російської армії
фото: Генштаб ЗСУ
Під удар потрапили РЛС, склади боєприпасів і пункти управління безпілотниками ворога

У ніч на 28 травня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по важливих об'єктах російських окупаційних військ у Криму та Донецькій області, знищивши склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та пункти управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей «СТ-68» у Феодосії. За даними Генштабу, ця РЛС використовується для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних об'єктів у системі протиповітряної оборони противника.

Крім того, під удар потрапили пункти управління безпілотниками російської армії в районах Калинового та Новогродівки Донецької області.

Також Сили оборони уразили матеріально-технічні засоби окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса. Окремо повідомляється про удар по складу боєприпасів поблизу Грабового на Донеччині.

У Генеральному штабі додали, що 27 травня було уражено пункт управління одного з підрозділів російських військ у районі Парасковіївки Донецької області.

«Серед іншого, 27 травня уражено пункт управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області. Підверджено знищення об'єкта - за попередніми даними безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців», – зазначили у Генштабі.

Українське командування наголошує, що удари по військовій інфраструктурі противника спрямовані на зниження його бойових можливостей та ускладнення забезпечення російських військ на фронті.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня безпілотники атакували Волгоградську область РФ. Після серії вибухів у Волгограді спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, а в мережі з'явилися кадри масштабної пожежі. За даними аналізу геолокації оприлюднених фото, загоряння сталося саме на території Волгоградського НПЗ.

ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» є найбільшим нафтопереробним підприємством Волгоградської області та одним із ключових активів компанії «Лукойл». Завод щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти та входить до числа найбільших нафтопереробних потужностей Росії.

Це вже щонайменше десята атака на підприємство з початку повномасштабної війни. Російська влада офіційно не повідомляла про масштаби пошкоджень після останнього удару.

