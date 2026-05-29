Коридор між Кримом і Донбасом опинився під ударами української розвідки

Єгор Голівець
ГУР оприлюднило кадри знищення техніки на одному з найважливіших маршрутів окупантів
На ключових маршрутах постачання РФ спалахнули паливозаправники, вантажівки та військова техніка

Оператори безпілотних систем Головного управління розвідки продовжують завдавати ударів по логістичній інфраструктурі та маршрутах постачання російських окупаційних військ на тимчасово окупованому півдні України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис ГУР МО України.

У розвідці заявили, що під вогневим контролем українських операторів перебувають ділянки сухопутного коридору, який з'єднує тимчасово окупований Крим із захопленими територіями Донеччини через Бердянськ і Мелітополь.

Саме цими маршрутами російська армія здійснює постачання пального, боєприпасів, військової техніки та інших ресурсів для своїх підрозділів на фронті.

На оприлюднених кадрах зафіксовано результати ударів по російській техніці. Після атак українських безпілотників були уражені паливозаправники, вантажні автомобілі та трал, який окупанти використовували для транспортування техніки.

У ГУР наголосили, що робота зі знищення військової логістики ворога має системний характер і спрямована на ускладнення забезпечення російських військ на Запорізькому напрямку. Розвідники також повідомили, що під час виконання бойових завдань використовувалися баражуючі боєприпаси та розвідувальні безпілотники Shark-M.

Раніше підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по важливих об'єктах російських окупаційних військ у Криму та Донецькій області. Зокрема, було уражено радіолокаційну станцію «СТ-68» у Феодосії, пункти управління безпілотниками в районах Калинового та Новогродівки, а також склад боєприпасів поблизу Грабового на Донеччині.

Крім того, під удар потрапили матеріально-технічні засоби окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса. У Генштабі також повідомили про знищення пункту управління російського підрозділу біля Парасковіївки, де, за попередніми даними, безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців.

