Велика Британія відправить дрони, літаки та військовий корабель для охорони Ормузької протоки

Аліна Самойленко
Гілі: Разом з нашими союзниками ця багатонаціональна місія буде оборонною, незалежною та надійною
Війна в Ірані різко скоротила рух транспорту через Ормузьку протоку, тому Велика Британія братиме участь в багатонаціональній оборонній місії, спрямованій на забезпечення безпеки судноплавства 

Міністр оборони Британії Джон Хілі анонсував надання винищувачів Typhoon, військового корабля та обладнання для пошуку мін задля забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» посиланням на Reuters.

Ця багатонаціональна оборонна місія об'єднує понад 40 країн і має на меті гарантувати свободу комерційного судноплавства на тлі регіональної напруженості. Лондон виділяє понад $153 млн на придбання дронів для пошуку мін, високошвидкісних безпілотних катерів та систем протидії БпЛА. Пакет допомоги також включає есмінець HMS Dragon, оснащений засобами ППО, який уже прямує на Близький Схід.

Наразі в регіоні дислоковано понад 1000 британських військових, включаючи групи по боротьбі з дронами. За словами Хілі, місія почне функціонувати, щойно це дозволять умови.

Як відомо, Сполучені Штати та Китай досягли рідкісної згоди щодо неприпустимості встановлення будь-яких зборів за прохід суден міжнародними водними шляхами, зокрема Ормузькою протокою. Як повідомляє Reuters із посиланням на Державний департамент США, це свідчить про спроби Вашингтона та Пекіна виробити спільну стратегію тиску на Тегеран задля відновлення вільного судноплавства. 

Заява про спільну позицію з’явилася напередодні запланованої на середу зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, де питання деблокади протоки стане ключовим. Раніше держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час телефонної розмови погодилися, що жодна держава чи організація не має права обкладати митом судна у цьому стратегічному маршруті. 

До слова, Тегеран зробив рішучий крок до встановлення повного суверенітету над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового нафтового трафіку. 5 травня 2026 року було офіційно створено Адміністрацію протоки Перської затоки (PGSA), яка запровадила нову систему авторизації суден. Будь-яке судно, що ігноруватиме ці вимоги, ризикує стати ціллю для КВІР (Корпусу вартових ісламської революції). 

