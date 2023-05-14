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Ігор Ейдман Соціолог

Чи шкодить Путіну боротьба з корупцією в Росії?

glavcom.ua
Аудиторія розслідувань ФБК та база підтримки Путіна давно практично не перетинаються

Боротися зараз проти корупції в Росії – це як лікувати хворого на чуму від геморою.

Леонід Волков сформулював тези. Однак ці виправдання не видаються мені переконливими.

«1) Корупція мотивує виробляти більше ракет і витрачати більше ракет (а чи не навпаки)».

У багатьох випадках це не так. Наприклад, у бюджеті виділено певну суму на виробництво ракет. Корупціонери завищують собівартість виробництва, щоби покласти собі в кишені відкат. Ракети таким чином стають дорожчими і їх виробляють менше, ніж могли б на виділені кошти. Крім того, гроші на розробку та виробництво ракет корупціонери можуть просто розікрасти, як це було з розрекламованими танками «Армата».

«2) Корупція, безумовно, є першопричиною путінської війни та її рушійною силою».

Дивний висновок. Чому корупція, а не, наприклад, імперські амбіції неадекватного диктатора, який абсолютно неправильно оцінив ситуацію і свої сили. Переважна більшість корумпованих режимів жодних воєн не бачить. І, навпаки, явно не корупція рухала багатьма агресорами, включаючи Гітлера та Муссоліні.

«3) Фундаментально путінська держава влаштована таким чином, що не могла не почати воювати з сусідами в якийсь момент, і коріння цього явища лежить у корупції».

Див. коментар до пункту 2.

«4) Аудиторія розслідувань ФБК – у Росії; кожне нове розслідування відщипує у Путіна базу підтримки».

Аудиторія розслідувань ФБК та база підтримки Путіна давно практично не перетинаються. ФБК та Навальний стигматизовані у свідомості лояльної Путіну аудиторії як іноземні агенти, зрадники. Ні урапатріоти, ні пасивні обивателі не повірять «ворогам» емігрантам із ФБК. Базу підтримки Путіна можуть «відщипувати» істерики Пригожина та Стрєлкова, але ніяк не розслідування команди Навального. Ролики ФБК зараз дивляться переважно опозиційна та емігрантська аудиторії, які й так усе розуміють про корупцію та режим.

Тож користі від «боротьби з корупцією» немає жодної. Проте шкоди я не бачу. Жодні розслідування не можуть завадити корупції тягнути на дно цю страшну державу. Справа в тому, що реальних проблем для корупціонерів вони не створюють. Зараз для російського чиновника стати героєм розслідування команди Навального – велика честь, якщо «вороги» намагаються дискредитувати, значить правильно служить цареві та вітчизні, гідний підвищення.

Ситуація в країні кардинально змінилася, давно настав час міняти повістку.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція росія війна путін

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