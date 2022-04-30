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    «Козел та провокатор». Казахи різко відповіли чоловіку пропагандистки Симоньян

    У Казахстані хочуть заборонити в'їзд до країни Кеосаяну - «Козел та провокатор». Казахи різко відповіли чоловіку пропагандистки Симоньян
    У Казахстані хочуть заборонити в'їзд до країни Кеосаяну

    Кеосаян погрожував казахстанцям вторгненням російської армії

    Казахстанцям та владі країни не сподобалися заяви чоловіка російської пропагандистки Маргарити Симоньян Тиграна Кеосаяна, який звинуватив Казахстан у невдячності та запропонував «подивитися» на те, що відбувається в Україні.

    Зокрема, Кеосаян удостоївся епітетів «козел» та «провокатор», а хтось вважає, що йому потрібно заборони в'їзд в Казахстан.

    Нагадаємо, Тигран Кеосаян погрожував казахстанцям можливістю вторгнення російської армії на територію Казахстану після відмови влади країни проводити парад 9 травня.

    Зазначимо, що Симоньян є головним редактором міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні», інформаційного агентства Sputnik, а також міжнародної інформаційної мережі Russia Today (RT) – усі вони належать російській владі. Раніше після вторгнення Росії в Україну Симоньян також виступала з агресивними випадами на адресу Казахстану.

    Теги: росія окупанти пропаганда війна Казахстан Україна окупація #stoprussia
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    «Козел та провокатор». Казахи різко відповіли чоловіку пропагандистки Симоньян