«Козел та провокатор». Казахи різко відповіли чоловіку пропагандистки Симоньян
Кеосаян погрожував казахстанцям вторгненням російської армії
Казахстанцям та владі країни не сподобалися заяви чоловіка російської пропагандистки Маргарити Симоньян Тиграна Кеосаяна, який звинуватив Казахстан у невдячності та запропонував «подивитися» на те, що відбувається в Україні.
Зокрема, Кеосаян удостоївся епітетів «козел» та «провокатор», а хтось вважає, що йому потрібно заборони в'їзд в Казахстан.
Нагадаємо, Тигран Кеосаян погрожував казахстанцям можливістю вторгнення російської армії на територію Казахстану після відмови влади країни проводити парад 9 травня.
Зазначимо, що Симоньян є головним редактором міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні», інформаційного агентства Sputnik, а також міжнародної інформаційної мережі Russia Today (RT) – усі вони належать російській владі. Раніше після вторгнення Росії в Україну Симоньян також виступала з агресивними випадами на адресу Казахстану.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хоче допитати російських пропагандистів і воєначальників Путіна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хоче допитати російських пропагандистів і воєначальників Путіна.