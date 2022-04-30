США вже готують закон – Яресько пояснила, як Росія заплатить за відбудову України

Яресько підкреслила, що кошти на відбудову мають витрачатися за прозорою процедурою

«Росія повинна заплатити за руйнування України», – Наталя Яресько

Російська Федерація повинна заплатити за руйнування України, ці кошти підуть на будівництво нової сучасної інфраструктури. Про це заявила міністерка фінансів України у 2014-2016 роках, директорка Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико у 2017-2022 роках Наталя Яресько під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Яресько наголосила, що Україна потребуватиме великих коштів на відбудову.

«Це гроші російських олігархів, гроші за заарештовані активи Росії за кордоном і таке інше. Через правовий процес, який має початися вже зараз», – сказала вона.

Яресько зазначила, що в Сполучених Штатах зараз розглядаються законодавчі акти, які стосуються олігархів.

«Але треба розширити законодавство, щоб репарації для України були ширшими і глибшими. Це може бути і спеціальний якийсь податок і таке інше», – зазначила вона.

Наталя Яресько також вважає, що Україні потрібна підтримка Великої сімки і Великої двадцятки для відбудови країни.

«План Маршалла – це один донор, відтак його дуже легко координувати. І це має бути така співпраця, яка буде включати десятки чинників, десятки джерел фінансування», – сказала вона.

Яресько підкреслила, що кошти на відбудову мають витрачатися за прозорою процедурою.

«Необхідно підвищувати рівень взаємної довіри. Зокрема, між українцями самими, і також між Україною та донорами. Для того, щоб ці гроші використовувалися чесно, прозоро і ефективно», – резюмувала вона.