Міжнародний антиядерний рух засудив рішення Путіна щодо зброї в Білорусі
Напередодні Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі
Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) 25 березня засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення озброєння в Білорусі. Про це повідомляє The Guardian.
«Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці», – наголосили в ICAN.
За їхніми словами, президент РФ виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО.
«Поки країни продовжують свою співучасть у розгляді ядерної зброї не як глобальної проблеми, а чогось іншого, це допомагає Путіну прикриватися такою поведінкою», – зауважив тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста.
Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі.
Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном.
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