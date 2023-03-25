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Міжнародний антиядерний рух засудив рішення Путіна щодо зброї в Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міжнародний антиядерний рух засудив рішення Путіна щодо зброї в Білорусі
Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі
Фото: ЗМІ РФ

Напередодні Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) 25 березня засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення озброєння в Білорусі. Про це повідомляє The Guardian.

«Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці», – наголосили в ICAN.

За їхніми словами, президент РФ виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО.

«Поки країни продовжують свою співучасть у розгляді ядерної зброї не як глобальної проблеми, а чогось іншого, це допомагає Путіну прикриватися такою поведінкою», – зауважив тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі

Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном.

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Теги: ядерна зброя Білорусь озброєння путін росія

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