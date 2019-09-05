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    Думки вголос

    Хто переможе в новій Холодній війні?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - Хто переможе в новій Холодній війні?
    Володимир Путін

    Нинішня російська влади - вороги Заходу. Вони це не приховують і навіть хизуються цим

    Мовою оригіналу

    Первая Холодная война была прежде всего войной идей. Советскому казарменному коллективизму противостоял западный культ индивидуальных прав и свобод человека. Борьба шла «за умы и сердца» людей, как на Западе, так и на Востоке. СССР поддерживал мировое коммунистическое движение. Запад – ростки свободы в восточном блоке во всех ее проявлениях: от альтернативного искусства до независимых профсоюзов. Именно идейный разгром великого и ужасного Совка предопределил его физическую кончину. Победа эта пришла не сама по себе. Западный мир вложил в нее огромные финансовые и интеллектуальные ресурсы.

    Новая Холодная война также обречена стать идеологической войной. На стороне Запада все тот же набор европейских гуманистических ценностей. Кремль сменил оружие. Теперь это не коммунизм, а раскол, хаос и ненависть, разжигаемые с помощью набора ультраправых, ультралевых, ксенофобских, конспирологических месседжей, которые адресно посылаются каждый к своей целевой аудитории, чтобы натравить людей на истеблишмент, демократические институты и друг на друга.

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    Пока в новой Холодной войне, в отличие от прошлой, Запад не готов активно противостоять идейному наступлению с Востока и уж тем более вести наступательную политику в информационно-идеологической сфере. Если СССР западные политики открыто называли империей зла, то путинскую Россию они обижать боятся. Это теперь считается неполиткорректным. Хотя, думаю, дело в другом. Российский олигархат тесно интегрирован в мировую бизнес-элиту. Это не коммунистические вожди, а выгодные, социально близкие партнеры.

    Все популярнее среди западных лидеров становятся капитулянтские настроения. На днях, например, Эмануэль Макрон оплакал "западную гегемонию" в речи перед послами. Основной аргумент - усиление экономической мощи незападных стран, прежде всего, Китая.

    Европейские лидеры как будто бы забыли, что сила Запада не только в экономике, а, прежде всего, в идеях: свободы, прав человека, гуманизма. Я не идеализирую европейскую историю. Было в ней много гнусного: колониализм, фашизм и т.д. Европейцы не лучше и не хуже других жителей земли, но так случилось в силу разных, в том числе случайных и субъективных обстоятельств, что именно Европа стала колыбелью и источником распространения свободы и демократии

    Свою коллаборцию с Кремлем западные элиты оправдывают лицемерной заботой о жителях России. Однако интересы населения и авторитарной власти зачастую противоположны. Макрон говорит: «нельзя вытеснять Россию из Европы». Но ведь именно этим сейчас и занимается само российское руководство. Более того, оно пытается закрыть западный путь развития и для соседних стран. Пример этого - агрессия против Украины, сделавшей европейский выбор вопреки воле Кремля.

    Нынешние российские власти - враги Запада. Они не скрывают и даже кичатся этим. Но есть в России (как и в большинстве других авторитарных стран) и усиливающееся движение за свободу. Люди, борющиеся за свои права на улицах Москвы (как и Гонконга или Каракаса), – естественные союзники европейской цивилизации в противостоянии авторитаризму.

    Есть только два возможных варианта финала новой Холодной войны: или путинский режим падет, а Россия вернется на путь вестернизации, или Кремлю удастся дестабилизировать и максимально ослабить демократические государства, переформатировать их институты под свои нужды и интересы. Демократию сможет защитить только сотрудничество ориентированных на европейские ценности людей во всем мире.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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