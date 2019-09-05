В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ



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Лайнер перервав політ і повернувся до Воронежа після виникнення несправності джерела живлення

В Росії пасажирський літак, що виконував рейс Воронеж-Пулково, 5 вересня екстрено повернувся в аеропорт вильоту.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

За даними джерела, лайнер перервав політ і повернувся до Воронежа після виникнення несправності джерела живлення. Ніхто не постраждав.

Як відомо, напередодні, у середу вранці, той же рейс, який виконувався на іншому повітряному судні, змушений був перервати політ і повернутися в аеропорт Воронежа через неприбирання задніх стійок шасі.

Нагадаємо, 15 серпня літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані понад 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

В МОЗ РФ повідомили, що внаслідок жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.