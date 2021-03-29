«У Москві завал». Лікарі б'ють на сполох: в Росії спалах венерологічної хвороби

Зараження проявляється через гонорею, виділення гною з уретри і цистит

У Росії почалася епідемія статевої інфекції, що викликається стійкою до антибіотиків бактерією Mycoplasma genitalium.

Про це радіостанції «Говорить Москва» заявив уролог Євген Греков.

«У країні зараз пандемія стійкої до всіх антибіотиків мікоплазми геніталіум. У Москві завал. Не лікується практично нічим: ні джозаміцином, ні доксіцикліном, ні азитроміцином. Мікоплазма геніталіум викликає простатити з важкими больовими формами і безпліддям», – заявив уролог.

Греков підкреслив, що зараження проявляється через гонорею, виділення гною з уретри і цистит.

«Одягайте, хлопці, презервативи. Якщо був оральний контакт, обов'язково обробляйте все антисептиками. Перевіряйте статевих партнерів, тому що зараз епідеміологічна ситуація по захворюваннях, що передаються статевим шляхом, різко погіршилася», – порадив він.