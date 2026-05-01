Парад без техніки та істерика Кремля: Sky News про те, як Україна зірвала ефект 9 травня
Атаки дронів змусили Росію скоротити головну подію 9 травня
Українські атаки дронів змусили Росію змінити формат святкування 9 травня, оскільки парад у Москві вперше відбудеться без військової техніки. Про це йдеться в аналізі кореспондента Айвор Беннетт для Sky News, пише «Главком».
«Україна засипала дощем парад Володимира Путіна ще до його початку», – зазначає він.
За його словами, загроза ударів змусила Москву скоротити масштаби однієї з ключових подій російського календаря.
«Це парад одночасно влади та пропаганди – спроба провести паралелі між війною в Україні та Другою світовою війною», – йдеться в аналізі.
Саме тому відмова від демонстрації техніки має особливе значення.
«Той факт, що цього року не буде військової техніки, це велика подія. Це перемога для України та ганьба для Володимира Путіна», – підкреслює кореспондент.
Спочатку російська влада пояснювала зміни «оперативною ситуацією», не згадуючи про атаки дронів. Втім згодом риторика змінилася.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: «На тлі цієї терористичної загрози вживаються всі заходи для мінімізації небезпеки».
Водночас він намагався применшити значення події: «Не забуваймо, що минулого року це була річниця. Масштабний парад проводиться у значну дату».
Як зазначає Sky News, навіть посилена система ППО та заходи безпеки вже не гарантують повного контролю.
Минулого року в Москві навіть вимикали мобільний інтернет для захисту від дронів. Однак цього разу ситуація виглядає інакше.
«Україна посилила атаки безпілотників на території Росії останніми тижнями – і це явно сколихнуло Кремль», – підсумовує Беннетт.
