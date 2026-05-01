Парад без техніки та істерика Кремля: Sky News про те, як Україна зірвала ефект 9 травня

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Парад на 9 травня в РФ вперше за 20 років пройде без техніки
Атаки дронів змусили Росію скоротити головну подію 9 травня

Українські атаки дронів змусили Росію змінити формат святкування 9 травня, оскільки парад у Москві вперше відбудеться без військової техніки. Про це йдеться в аналізі кореспондента Айвор Беннетт для Sky News, пише «Главком».

«Україна засипала дощем парад Володимира Путіна ще до його початку», – зазначає він.

За його словами, загроза ударів змусила Москву скоротити масштаби однієї з ключових подій російського календаря.

«Це парад одночасно влади та пропаганди – спроба провести паралелі між війною в Україні та Другою світовою війною», – йдеться в аналізі.

Саме тому відмова від демонстрації техніки має особливе значення.

«Той факт, що цього року не буде військової техніки, це велика подія. Це перемога для України та ганьба для Володимира Путіна», – підкреслює кореспондент.

Спочатку російська влада пояснювала зміни «оперативною ситуацією», не згадуючи про атаки дронів. Втім згодом риторика змінилася.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: «На тлі цієї терористичної загрози вживаються всі заходи для мінімізації небезпеки».

Водночас він намагався применшити значення події: «Не забуваймо, що минулого року це була річниця. Масштабний парад проводиться у значну дату».

Як зазначає Sky News, навіть посилена система ППО та заходи безпеки вже не гарантують повного контролю.

Минулого року в Москві навіть вимикали мобільний інтернет для захисту від дронів. Однак цього разу ситуація виглядає інакше.

«Україна посилила атаки безпілотників на території Росії останніми тижнями – і це явно сколихнуло Кремль», – підсумовує Беннетт.

Як відомо, цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. 

Зазначимо, що цьогорічне святкування 9 травня в РФ супроводжується підвищеними заходами безпеки та скороченням формату військових парадів через загрозу ударів безпілотників.

