Торік майже 300 осіб провалили спецперевірку декларацій через брехню

Кандидати на топпосади не могли пояснити походження прихованого майна та активів

Протягом минулого року 260 осіб, які хотіли посісти впливові посади в органах державної влади, не пройшли спецперевірки і, відповідно, втратили можливість бути призначеними. Про це «Главкому» у коментарі повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними антикорупційного органу, у претендентів було виявлено недостовірні відомості під час заповнення ними декларацій. Також кандидати на топпосади (категорій А і Б) не могли пояснити НАЗК походження прихованого майна та активів, незадекларована сума якого дорівнює чи перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (302,8 тис. грн).

З початку 2026 року 60 кандидатам на посади у держорганах не вдалося пояснити свої статки та доходи, приховані у деклараціях.

Разом із тим, НАЗК визнало: є випадки, коли усупереч негативному результату спеціальної перевірки, кандидат призначається на посаду. За таких умов підрозділ Нацагенства проводить повну перевірку декларації конкретного кандидата або ініціює процедуру його моніторингу способу життя.

Наприклад, у ході перевірки кандидата на посаду завідувача сектору Державної екологічної інспекції було виявлено недостовірних відомостей на понад 16,6 млн грн. Однак він надав пояснення суб’єкту призначення і отримав посаду. Уже після повної перевірки його декларації сума прихованих активів зросла – до понад 26 млн грн. У підсумку НАЗК зафіксувало ознаки кримінального правопорушення за статею 366-2 Кримінального кодексу («Декларування недостовірної інформації») і звернулося до Офісу Генерального прокурора з проханням відреагувати.

Крім того, після спецперевірки НАЗК, яка виявила недостовірних даних у декларації на майже 5 млн грн, особу було призначено на посаду начальника відділу Дарницького районного суду Києва. Водночас повна перевірка декларації вказаного посадовця підтвердила суму прихованих активів на понад 6,3 млн грн. Відповідні документи за ознаками статтті 366-2 Кримінального кодексу («Декларування недостовірної інформації») направлено Національної поліції.

Всього з моменту відновлення спеціальних перевірок під час дії воєнного стану (жовтень 2023 року) Національне агентство з питань запобігання корупції опрацювало понад 44,1 тис. запитів на їх проведення.

Додамо, що спеціальні перевірки проводяться, якщо особа є кандидатом на посаду, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Перелік таких посад, серед яких і державні службовці категорій А і Б, визначено у статті 56 Закону України «Про запобігання корупції». Також спеціальні перевірки проводяться щодо претендентів на посади з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджує НАЗК.