Торік майже 300 осіб провалили спецперевірку декларацій через брехню

Віталій Тараненко
З моменту відновлення спеціальних перевірок (жовтень 2023 року) НАЗК опрацювало понад 44,1 тис. запитів
Кандидати на топпосади не могли пояснити походження прихованого майна та активів

Протягом минулого року 260 осіб, які хотіли посісти впливові посади в органах державної влади, не пройшли спецперевірки і, відповідно, втратили можливість бути призначеними. Про це «Главкому» у коментарі повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними антикорупційного органу, у претендентів було виявлено недостовірні відомості під час заповнення ними декларацій. Також кандидати на топпосади (категорій А і Б) не могли пояснити НАЗК походження прихованого майна та активів, незадекларована сума якого дорівнює чи перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (302,8 тис. грн).

З початку 2026 року 60 кандидатам на посади у держорганах не вдалося пояснити свої статки та доходи, приховані у деклараціях.

Разом із тим, НАЗК визнало: є випадки, коли усупереч негативному результату спеціальної перевірки, кандидат призначається на посаду. За таких умов підрозділ Нацагенства проводить повну перевірку декларації конкретного кандидата або ініціює процедуру його моніторингу способу життя.

Наприклад, у ході перевірки кандидата на посаду завідувача сектору  Державної екологічної інспекції було виявлено недостовірних відомостей на понад 16,6 млн грн. Однак він надав пояснення суб’єкту призначення і отримав посаду. Уже після повної перевірки його декларації сума прихованих активів зросла – до понад 26 млн грн. У підсумку НАЗК зафіксувало ознаки кримінального правопорушення за статею 366-2 Кримінального кодексу («Декларування недостовірної інформації») і звернулося до Офісу Генерального прокурора з проханням відреагувати.

Крім того, після спецперевірки НАЗК, яка виявила недостовірних даних у декларації на майже 5 млн грн, особу було призначено на посаду начальника відділу Дарницького районного суду Києва. Водночас повна перевірка декларації вказаного посадовця підтвердила суму прихованих активів на понад 6,3 млн грн. Відповідні документи за ознаками статтті 366-2 Кримінального кодексу («Декларування недостовірної інформації») направлено Національної поліції.

Всього з моменту відновлення спеціальних перевірок під час дії воєнного стану (жовтень 2023 року) Національне агентство з питань запобігання корупції опрацювало понад 44,1 тис. запитів на їх проведення.

Додамо, що спеціальні перевірки проводяться, якщо особа є кандидатом на посаду, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Перелік таких посад, серед яких і державні службовці категорій А і Б, визначено у статті 56 Закону України «Про запобігання корупції». Також спеціальні перевірки проводяться щодо претендентів на посади з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджує НАЗК.

Читайте також:

Читайте також

Катаріна Матернова відреагувала на черговий терор Росії
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
24 березня, 12:48
У Дніпрі виникли пожежі, які загасили рятувальники
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених – дитина (фото)
23 березня, 19:35
Володимир Зеленський є власником понад 60 торговельних марок
У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки
30 березня, 21:45
Встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
7 квiтня, 17:22
Глава держави на закритій зустрічі із журналістами підкреслив, що саме нафтодолари є основним джерелом спонсорування війни
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
10 квiтня, 09:30
У ніч проти 31 березня до повітряного простору Естонії залетіли кілька безпілотників, уламки одного з них виявили в Тартуському повіті
Український посол попередив естонців про ймовірність нових інцидентів з дронами
13 квiтня, 17:18
У першу чергу евакуація стосується сімей із дітьми
Харківщина розширила зону примусової евакуації батьків із дітьми
15 квiтня, 16:36
Польські митники виявили радіоактивні долари у пасажирки з України
Польські прикордонники вилучили в українки купюру, що «випромінювала» радіацію
17 квiтня, 20:50
Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі
Удар по Одесі: загинуло дев'ять людей, є понад 20 постраждалих (оновлено)
16 квiтня, 10:01

Торік майже 300 осіб провалили спецперевірку декларацій через брехню
Торік майже 300 осіб провалили спецперевірку декларацій через брехню
Змінив указку вчителя-географа на пульт безпілотника. Згадаймо Сергія Лазаренка
Змінив указку вчителя-географа на пульт безпілотника. Згадаймо Сергія Лазаренка
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 квітня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 квітня 2026 року
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 квітня 2026: традиції та молитва
Втеча поліцейських від терориста. Військовий Луценко закликав українців у тилу вимагати від поліції спокутувати ганьбу
Втеча поліцейських від терориста. Військовий Луценко закликав українців у тилу вимагати від поліції спокутувати ганьбу

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
