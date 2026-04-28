CNN: Військові витрати в Європі та Азії різко зросли

У відсотках від ВВП Україна є найбільшим військовим витратником у світі

У 2025 році глобальні видатки на військові потреби зросли на 2,9%, сягнувши майже $2,9 трлн, що становить 2,5% світового ВВП. Згідно зі щорічним звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), цей показник є найвищим з 2009 року. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Понад половину загальної суми (58%) припадає на п’ять країн: США, Китай, Росію, Німеччину та Індію. Хоча темпи зростання дещо сповільнилися порівняно з 2024 роком, експерти пояснюють це відсутністю нових пакетів допомоги Україні від США у 2025 році. Якщо не враховувати американські видатки, світове зростання в оборонній сфері склало б суттєві 9,2%.

Європа продемонструвала рекордну динаміку: військові бюджети європейських членів НАТО зростали найшвидше з 1953 року, що відображає прагнення регіону до автономії та тиск Вашингтона щодо розподілу оборонного тягаря. Лідерами зростання стали Бельгія (59%), Іспанія (50%) та Норвегія (49%). Німеччина з бюджетом у $114 млрд посіла четверте місце у світі. В Азії також спостерігається мілітаризація: витрати Японії сягнули максимуму з 1958 року, а Тайвань здійснив найбільший стрибок видатків за останні десятиліття через напруженість із Китаєм, чий оборонний бюджет зростає 31-й рік поспіль.

Україна залишається світовим лідером за часткою військових витрат відносно економіки, спрямовуючи на оборону 40% свого ВВП. Росія також зафіксувала історичний максимум видатків на рівні 7,5% ВВП. Аналітики прогнозують подальше зростання цих показників у 2026 році, враховуючи нафтові доходи РФ та очікувані кредити ЄС для України. На Близькому Сході найбільше витрачала Саудівська Аравія, тоді як в Ізраїлі зафіксовано невелике зниження видатків після січневого перемир'я з ХАМАС. Щодо Ірану, дослідники припускають, що офіційні дані занижені, оскільки Тегеран активно використовує позабюджетні нафтові кошти для виробництва ракет і дронів.

США зберігають статус абсолютного лідера зі споживанням $954 млрд у 2025 році. Проте очікується, що наступні роки стануть ще дорожчими: Конгрес уже затвердив оборонний бюджет на 2026 рік обсягом понад $1 трлн. Це зумовлено, зокрема, війною проти Ірану, яка триває третій місяць і обходиться Вашингтону приблизно в мільярд доларів щодня. На 2027 рік адміністрація Трампа вже пропонує збільшити оборонні видатки до $1,5 трлн. Експерти SIPRI констатують, що масштаб поточних криз гарантує подальше зростання мілітаризації світу в найближчій перспективі.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч.

За словами президента, наземні роботизовані комплекси – це наступний великий крок у захисті держави, який дійсно впливає на ситуацію після того, як уже відбувся перехід на дрони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювалися три ключові питання: наземні роботизовані комплекси (НРК) та їх масштабування, захист від балістичного озброєння та доповіді розвідок про стан економіки РФ.