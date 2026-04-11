Трамп заявив про поразку Ірану та намір США розблокувати Ормузьку протоку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: The New York Times

Трамп: «Вони (Іран – «Главком») зазнали військової поразки, і тепер ми відкриємо затоку разом з ними або без них, але вона буде відкрита»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана. Про це пише «Главком».

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

Американський лідер підкреслив, що протока є міжнародними водами, тому США не дозволять Ірану тримати цей стратегічний шлях закритим. Він зауважив, що навіть за умови спроб блокування з боку іранської сторони, Штати не допустять обмеження руху суден.

На запитання журналіста щодо статусу акваторії Трамп підтвердив безкомпромісну позицію: оскільки це міжнародний простір, будь-які спроби перекрити прохід будуть припинені американською стороною.

Раніше президент США Дональд Трамп напередодні переговорів заявив, що Іран не має реальних важелів впливу, окрім тиску на світову спільноту. 

У своїй заяві Трамп різко розкритикував позицію Ірану, наголосивши на слабкості його переговорних позицій. 

Нагадаємо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи. 

