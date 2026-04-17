Дешева нафта зникла: світ перейшов до нової моделі витрат

Світ переходить до накопичення нафти, що веде до подорожчання товарів

Війна на Близькому Сході зламала логістику, а страхування і накопичення запасів уже підштовхнули глобальне подорожчання товарів

Глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний матеріал британської газети The Independent.

Як зазначається, оптимістичні очікування щодо швидкого відновлення ринку після падіння цін нижче 100 доларів не справдилися. Вартість страхування танкерів різко зросла, а частина маршрутів через Близький Схід стала небезпечною, що змусило судна змінювати логістику.

Подовження транспортних маршрутів і скорочення обсягів судноплавства вже призвели до зростання витрат. Кожна додаткова морська миля збільшує кінцеву вартість пального, що напряму впливає на ціни для споживачів.

Зростання вартості нафти має ланцюговий ефект. Спочатку дорожчають бензин і дизель, потім — логістика товарів, а згодом підвищуються витрати в аграрному секторі, зокрема через подорожчання добрив, які виробляються з нафтопродуктів.

За даними Міністерства енергетики США, нафта використовується у виробництві понад 6000 товарів повсякденного вжитку, серед яких ліки, побутова хімія, пластик, фарби та інші матеріали. Це означає, що підвищення цін на енергоносії впливає практично на всі сегменти економіки.

Окремо зростає вартість будівництва. Асфальт, ізоляційні матеріали, труби та фарби є продуктами нафтопереробки, тому енергетична криза прямо впливає на доступність житла.

Аналітики наголошують, що світова економіка відходить від моделі «точно вчасно», яка домінувала до 2020 року. Тоді компанії закуповували ресурси лише під поточні потреби, мінімізуючи витрати. Війни в Україні та Ірані змусили держави та бізнес переходити до принципу «про всяк випадок», накопичуючи резерви.

Це означає додаткові витрати на будівництво інфраструктури для зберігання нафти та її страхування, які зрештою перекладаються на кінцевого споживача.

Попри історичний досвід, коли високі ціни стимулювали технологічні прориви, нинішня ситуація ускладнюється пошкодженням виробничих потужностей на Близькому Сході. Їх відновлення може зайняти роки.

Водночас, як підкреслюється в матеріалі, дешева нафта як основа стабільності світової економіки вже втрачена. Споживачі адаптуються до нових умов: скорочують витрати на подорожі, частіше користуються громадським транспортом і переходять на електромобілі. Бізнес активніше інвестує в альтернативну енергетику, хоча цей процес потребує часу.

Нагадаємо, що щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.

За даними систем відстеження суден, танкер для перевезення скрапленого газу G Summer увійшов до Перської затоки, пройшовши між іранськими островами Ларак і Кешм.