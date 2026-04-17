Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий та поранені

Ворожі війська 17 квітня здійснили понад 40 атак на Дніпропетровську область

Протягом дня 17 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Під ударом опинилися Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосовував артилерію, безпілотники та авіабомби. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної Олександр Ганжа, інформує «Главком».

Ситуація у Дніпрі та районі

Повідомляється, що у самому Дніпрі та навколишньому районі зафіксовано кілька влучань, які спричинили пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

В обласному центрі постраждали четверо людей: 54-річна жінка госпіталізована (стан середньої тяжкості), троє чоловіків (28, 29 та 49 років) лікуються амбулаторно.

У Дніпровському районі поранення дістала 63-річна жінка, вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Трагедія на Нікопольщині

Найбільш запеклих ударів зазнав Нікопольський район. Окупанти цілили по райцентру, а також по Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Загинув чоловік.

Шестеро людей поранено. Двоє чоловіків (28 та 50 років) госпіталізовані, інші постраждалі отримують допомогу вдома.

Руйнування: пошкоджено станцію технічного обслуговування (СТО), приватні будинки та автомобілі місцевих мешканців.

Синельниківський район

Цей район також перебував під обстрілами. Там поранень дістали 64-річний чоловік та 65-річна жінка. Обоє ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія здійснила понад пів сотні атак на населені пункти Дніпропетровської області. Під ударом опинилися Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Криворізький райони. Є постраждалий та значні руйнування.

