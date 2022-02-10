Путін ніколи не наважиться на велику війну

Вся історія з підведенням військ до кордонів України – шантаж та тролінг

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Отправить тролля в игнор

Посмотрел пресс-конференцию Путина и Макарона. Ну очевидно же, Путин просто троллит. Это ёрнический, провокационный стиль типичного тролля, знакомый нам по социальным сетям.

Один из главных принципов гигиены сетевого общения – не кормить троллей, то есть не отвечать им на провокационные комментарии и заявления. Троллям ведь нужна ваша реакция. Они ей питаются. Сталкиваюсь с глухим молчанием, тролль скисает и растворяется в сети как приведение.

Хочется обратиться к Макароны, Шольцу, Байдену и другим мировым лидерам: «Не кормите тролля! Путин занимается троллингом, а вы ведетесь. С каждой вашей реакцией он становится все наглее и хамоватей, а его требования и стиль – все безумней. Хватит уже на тролля обращать внимание и он исчезнет вместе со своими войсками у границ и наглыми притязаниями».

А если серьезно, ни на какую большую войну этот жалкий трус, ведущий переговоры через пятиметровый стол, к счастью, никогда не решится. Вся история с подводом войск к Украине – изначально шантаж и троллинг, спецоперация, с использованием сливов дезинформации через спецслужбы. Цель ее – развести, напугать и добиться уступок.

Надо просто отправить тролля и все его угрозы в игнор, параллельно наперекор им всячески помогая Украине. Британцы, кажется, уже это поняли, дело за другими западными странами.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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